Задержанный блогер Маркарян оправдался за свое «бредовое прошлое» перед судом

Блогер Арсен Маркарян, задержанный по обвинению в реабилитации нацизма, опубликовал открытое письмо из СИЗО с признанием своих ошибок. Он заявил, что из-за депрессии и личных трагедий в жизни делал много провокационных высказываний, о которых жалеет.
«Вспышки агрессии, смена маниакальных и депрессивных периодов, тревога и панические атаки — все это преследовало меня на протяжении многих лет, пока я наконец-то не обратился за профессиональной помощью к специалистам. И в этом нездоровом состоянии я вел эфиры, говорил много бредовых и странных вещей, часть из которых даже не помню», — говорится в письме Маркаряна. Его приводит telegram-канал «Осторожно, новости».
Он также рассказал о событиях, которые повлияли на его мировоззрение: смерть отца, рождение дочери и трагедия в семье жены. Блогер извинился перед теми, кого мог задеть своими высказываниями, и объяснил возвращение в Россию желанием «приносить пользу обществу». Сейчас Маркарян находится под стражей, следствие изучает его публикации и видео.
Арсен Маркарян был задержан 23 августа 2025 года в Подмосковье после публикации видеоролика, который, по версии следствия, содержит высказывания, оскорбляющие память защитников Отечества. После ареста блогер обжаловал меру пресечения, однако остается под стражей, пока Мосгорсуд рассматривает апелляцию. Маркарян ранее неоднократно делал резонансные заявления в интернете и выступал с критикой в адрес России.
