Захарова рассказала о бесчинствах киевской власти на Украине

Захарова: власти Украины систематически нарушают права человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова заявила, что на Украине действует нацистский режим
Захарова заявила, что на Украине действует нацистский режим Фото:

Действующая власть на Украине систематически нарушает права человека во всех сферах жизни. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«МИД России регулярно собирает данные о нарушениях прав человека, происходящих на территории Украины, включая случаи преследования, дискриминации, ограничения свободы слова и борьбы с инакомыслием, с целью привлечения внимания международного сообщества к неуклонно деградирующей правозащитной ситуации в этой стране», — заявила Захарова. Ее слова приводит официальный сайт МИД РФ. Она также отметила, что в Киеве действует откровенно нацистский режим, систематически нарушающий права человека во всех сферах общества. 

Ранее аналогичные нарушения фиксировались в ежегодном докладе Госдепартамента США по правам человека на Украине за 2024 год. В документе отмечались случаи цензуры, преследования журналистов, незаконных задержаний и применения пыток, а также ограничения свободы слова и санкции против медиа, критикующих власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Действующая власть на Украине систематически нарушает права человека во всех сферах жизни. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «МИД России регулярно собирает данные о нарушениях прав человека, происходящих на территории Украины, включая случаи преследования, дискриминации, ограничения свободы слова и борьбы с инакомыслием, с целью привлечения внимания международного сообщества к неуклонно деградирующей правозащитной ситуации в этой стране», — заявила Захарова. Ее слова приводит официальный сайт МИД РФ. Она также отметила, что в Киеве действует откровенно нацистский режим, систематически нарушающий права человека во всех сферах общества.  Ранее аналогичные нарушения фиксировались в ежегодном докладе Госдепартамента США по правам человека на Украине за 2024 год. В документе отмечались случаи цензуры, преследования журналистов, незаконных задержаний и применения пыток, а также ограничения свободы слова и санкции против медиа, критикующих власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...