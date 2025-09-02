Действующая власть на Украине систематически нарушает права человека во всех сферах жизни. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«МИД России регулярно собирает данные о нарушениях прав человека, происходящих на территории Украины, включая случаи преследования, дискриминации, ограничения свободы слова и борьбы с инакомыслием, с целью привлечения внимания международного сообщества к неуклонно деградирующей правозащитной ситуации в этой стране», — заявила Захарова. Ее слова приводит официальный сайт МИД РФ. Она также отметила, что в Киеве действует откровенно нацистский режим, систематически нарушающий права человека во всех сферах общества.
Ранее аналогичные нарушения фиксировались в ежегодном докладе Госдепартамента США по правам человека на Украине за 2024 год. В документе отмечались случаи цензуры, преследования журналистов, незаконных задержаний и применения пыток, а также ограничения свободы слова и санкции против медиа, критикующих власти.
