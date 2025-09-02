Китай увеличил поставки овощей и фруктов в РФ на 46% с начала года

Китай увеличил поставки овощей и фруктов в Россию на 46% с начала 2025 года. По данным Россельхознадзора, с января по 2 сентября на российский рынок поступило 671,5 тысячи тонн плодоовощной продукции из КНР. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 459,7 тысячи тонн.
"Ежегодно на территорию России поставляется около 633 тысяч тонн плодоовощной продукции. С начала 2025 года в Россию было ввезено 671,5 тысяч тонн китайской плодоовощной продукции, что на 46% больше чем за аналогичный период 2024 года – 459,7 тысяч тонн", — сообщила пресс-служба Россельхознадзора на сайте ведомства. Там же отметили существенное увеличение объемов производства отдельных сельскохозяйственных культур.
В частности, урожай картофеля вырос в 4,2 раза — с 36,5 до 151,9 тысячи тонн, а производство репчатого лука увеличилось в 2,3 раза и достигло 50,9 тысячи тонн по сравнению с прежними 22,4 тысячи. Кроме картофеля и лука, пресс-служба ведомства отмечает увеличение ввоза белокочанной капусты (на 66,2%, до 32,4 тысяч тонн), яблок (на 32,2%, до 31,6 тысяч тонн) и огурцов (на 26,7%, до 13,3 тысяч тонн).
КНР входит в пятерку главных стран-импортеров российского зерна. С начала года в Китай экспортировано 2,9 млн тонн продукции — это больше показателя за тот же период прошлого года. Основные позиции: соевые бобы, рапс, семена льна и ячмень.
В ведомстве также сообщили о существенных объемах экспорта продовольствия из России в Китай по другим направлениям: мясо и субпродукты птицы (87,9 тысяч тонн), свинина и ее субпродукты (46,8 тысяч тонн), говядина и субпродукты КРС (16,4 тысяч тонн), молочная продукция (4,9 тысяч тонн), рыбные товары (494,1 тысяч тонн), корма и кормовые добавки (596,4 тысяч тонн).
