Мишустин сделал комплимент пермскому губернатору

Глава Прикамья Дмитрия Махонин встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Встреча прошла в кабинете главы российского правительства 2 сентября. Трансляция мероприятия проходила на канале «Россия-24». На ней Мишустин похвалил краевые власти по части развития региона.
«Правительство РФ вас поддерживает. Рассчитываю, что и жители Пермского края окажут вам поддержку», — заявил Мишустин, выслушав доклад Махонина.
Встречу премьер-министр начал с воспоминаний: «Мы часто с вами в контакте. Не так давно я был у вас в Пермском крае, мы с вами обсуждали целый ряд федеральных проектов, которые напрямую влияют на жизнь людей». И попросил Махонина рассказать о достижениях.
Глава Прикамья поблагодарил премьер-министра за поддержку «родного Пермского края». И рассказал, что новая инфекционная больница, деньги на которую выделила Федерация во время визита Мишустина в регион в декабре 2021 года, уже работает. В следующем году закончился строительство онкоцентра (в рамках концессии). «Обязательно пригласим вас в следующем году на открытие», — пообещал Махонин. Также он отметил, что в регионе 27 детских садов и 36 школ, в том числе 17 построено с участием федеральных денег.
Глава кабмина РФ попросил, чтобы краевые власти уделяли особое внимание транспортной инфраструктуре — так у жителей будет больше возможностей пользоваться новыми соцобъектами. На что Махонин ответил, что Прикамье «доходит до уровня 80% дорог, которые находятся в нормативном состоянии». И скоро в Перми сформируется особый транспортный каркас, когда из одной точки города в другу можно будет добраться за 20 минут.
Отдельно Мишустин попросил Махонина отчитаться по теме поддержки промпредприятий, особенно в сфере двигателестроения. На что глава региона ответил, что власти находятся в тесном контакте с «основными заводчанами», в регионе реализуется 200 инвестпроектов на сумму свыше 2,3 млрд рублей. Под занавес встречи Махонин поблагодарил Мишустина за поддержку региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!