Путин заявил о незаменимости Белоруссии для России

Белоруссия обладает уникальным значением для России и не может быть заменена каким-либо другим партнером. Об этом на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Белоруссию никто не заменит для России», — передает слова Путина пресс-служба Кремля. Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами продолжает укрепляться, а его результаты очевидны во многих сферах.
Президент РФ отметил, что успешное взаимодействие России и Беларуси напрямую способствует экономическому росту обоих государств. По его словам, совместные проекты и интеграционные инициативы демонстрируют высокую эффективность и взаимную выгоду.
Встреча проходит в ходе проведения саммита ШОС в Китае. В дальнейшем Владимир Путин также может провести двустороннюю встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.