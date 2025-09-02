Во Франции суд выдал ордер на арест экс-главы Сирии Асада из-за обстрела Хомса

Франция выдала ордер на арест Башара Асада
Франция выдала ордер на арест Башара Асада

Судебные органы Франции выдали ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада и шести бывших высокопоставленных представителей сирийских властей. Обвинения связаны с обстрелом Хомса в 2012 году, в результате которого погибли американская журналистка Мари Колвин и французский фотограф Реми Охлик. Среди фигурантов — Махер аль-Асад, Али Мамлюк, Али Аюб и Рафик Шахада.

«Судьи судебного трибунала Парижа выдали семь ордеров на арест бывших высокопоставленных чиновников сирийского режима, включая бывшего президента Башара Асада», — передает французский телеканал France 24. По данным источника, они обвиняются в связи с обстрелом Хомса в 2012 году.

Тогда в результате инцидента погибли журналистка Мари Колвин из США и французский фотограф Реми Ошлик. Сирийское правительство ранее провело вскрытие, установив, что Колвин погибла из-за самодельного взрывного устройства с гвоздями, якобы заложенного террористами 22 февраля 2012 года. В то время как сирийская сторона настаивает на версии теракта, французское следствие рассматривает произошедшее как умышленный обстрел журналистов. Расследование ведется по статьям о преступлениях против человечности и военных преступлениях.

