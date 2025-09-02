Где смотреть военный парад в Китае

В Пекине 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 мск) на площади Тяньаньмэнь пройдет крупнейший военный парад, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. Прямая трансляция будет вестись на сайте агентства Ruptly.
Парад призван продемонстрировать достижения Народно-освободительной армии Китая в области современных вооружений. Как заявил представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ, в мероприятии примут участие 45 военных расчетов, а само мероприятие продлится около 70 минут.
На парад приедут посмотреть 26 глав иностранных государств, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По информации Центрального телевидения Китая, вечером этого же дня в Доме народных собраний пройдет торжественный прием с участием председателя КНР Си Цзиньпина и других высших руководителей государства.
