02 сентября 2025

Где смотреть военный парад в Китае

Военный парад в Пекине состоится в 4 утра по московскому времени
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В параде примут участие 45 военных расчетов
В параде примут участие 45 военных расчетов Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

В Пекине 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 мск) на площади Тяньаньмэнь пройдет крупнейший военный парад, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. Прямая трансляция будет вестись на сайте агентства Ruptly.

Парад призван продемонстрировать достижения Народно-освободительной армии Китая в области современных вооружений. Как заявил представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ, в мероприятии примут участие 45 военных расчетов, а само мероприятие продлится около 70 минут.

На парад приедут посмотреть 26 глав иностранных государств, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По информации Центрального телевидения Китая, вечером этого же дня в Доме народных собраний пройдет торжественный прием с участием председателя КНР Си Цзиньпина и других высших руководителей государства. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пекине 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 мск) на площади Тяньаньмэнь пройдет крупнейший военный парад, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. Прямая трансляция будет вестись на сайте агентства Ruptly. Парад призван продемонстрировать достижения Народно-освободительной армии Китая в области современных вооружений. Как заявил представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ, в мероприятии примут участие 45 военных расчетов, а само мероприятие продлится около 70 минут. На парад приедут посмотреть 26 глав иностранных государств, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По информации Центрального телевидения Китая, вечером этого же дня в Доме народных собраний пройдет торжественный прием с участием председателя КНР Си Цзиньпина и других высших руководителей государства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...