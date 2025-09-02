Обитателей зоопарка перевозят на новую площадку поэтапно
Переезд животных из Пермского зоопарка на новую площадку в Нагорном завершится в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства культуры.
«Оставшихся животных из старого зоопарка в новый дом перевезут в сентябре. К переезду сейчас готовятся небольшие хищники харзы и несколько особей птиц. Последней территорию покинет сторожевая собака по кличке Ева», — на данные ведомства ссылается издание «Текст».
Ранее на новом месте воссоединились снежные барсы. До этого — семейство рысей. Примерно через месяц зоопарк готовится принять гиббонов Луню и Тео, которых привезут из Челябинска.
