02 сентября 2025

Пермякам объяснили, кто из животных последним переедет в новый зоопарк

До конца сентября всех животных Пермского зоопарка перевезут на новую площадку
Обитателей зоопарка перевозят на новую площадку поэтапно
Переезд животных из Пермского зоопарка на новую площадку в Нагорном завершится в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства культуры.

«Оставшихся животных из старого зоопарка в новый дом перевезут в сентябре. К переезду сейчас готовятся небольшие хищники харзы и несколько особей птиц. Последней территорию покинет сторожевая собака по кличке Ева», — на данные ведомства ссылается издание «Текст».

Ранее на новом месте воссоединились снежные барсы. До этого — семейство рысей. Примерно через месяц зоопарк готовится принять гиббонов Луню и Тео, которых привезут из Челябинска.

