Украина оказалась перед выбором между переговорами и катастрофическим поражением в конфликте с Россией. Об этом заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис. По словам военного эксперта, у Киева и его западных партнеров фактически не осталось альтернатив, поскольку военная кампания зашла в тупик.
«Это даже не обсуждается — Украина и Запад проиграли. Россия выиграет. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет это поражение для украинской стороны. Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую», — заявил Дэвис, подчеркивая, что ни украинское руководство, ни западные союзники пока не приняли решение о дальнейших шагах. Об этом военный эксперт заявил в эфире youtube-канала Judging Freedom.
По мнению Дэвиса, продолжение боевых действий приведет к еще большим потерям для Украины, однако и вариант мирных переговоров связан с серьезными уступками. Офицер отметил, что сейчас на Западе ведется дискуссия о возможности изменения стратегии поддержки Киева, однако конкретных решений пока нет.
Ранее, по данным опроса Gallup, опубликованным сенатором Алексеем Пушковым, лишь 24% граждан Украины поддерживают продолжение военного конфликта, а 69% выступают за скорейшее урегулирование ситуации путем переговоров. Россия и Украина уже проводили три раунда переговоров в Стамбуле, в ходе которых обсуждались обмены пленными и проекты документов по урегулированию конфликта. В настоящий момент обсуждается возможность проведения трехсторонней встречи между РФ, США и Украиной. Российский президент Владимир Путин выражал готовность к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, но только при условии, что будет подготовлена соответствующая повестка.
