Российская альпинистка назвала главные «горы-убийцы» на планете

Наиболее опасными вершинами мира, так называемыми «горами-убийцами», являются К2 в Каракоруме, Аннапурна в Гималаях, Нангапарбат в Пакистане и пик Победы в Киргизии. Об этом сообщила альпинистка Людмила Коробешко, ставшая третьей женщиной в России, покорившей Эверест.
«Главные горы-убийцы на планете: К2 (в горной системе Каракорум), Аннапурна (в Гималаях), Нангапарбат (в Пакистане), Победа (в Киргизии, на фото)», — рассказала альпинистка. Ее слова передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что несмотря на высокую сложность восхождения на Эверест, уровень смертности среди альпинистов на этой вершине в отдельные сезоны значительно ниже по сравнению с так называемыми «горами-убийцами». Так, ежегодно там погибает в среднем от трех-четырех до 15–16 человек.
Ранее на пике Победы застряла со сломанной ногой россиянка Наталья Наговицина. Для ее спасения предпринималось несколько попыток другими альпинистами и была организована вертолетная группа, но успеха в операциях не удалось достичь. Глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов сообщил, что на данный момент спасательные операции по поиску российской альпинистки завершены. Также 27 августа госкомитет нацбезопасности Киргизии официально подтвердил отсутствие признаков жизни у Наговициной по результатам аэровидеосъемки.
