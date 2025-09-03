Опубликовано полное видео военного парада, который прошел в Пекине

Военный парад в Китае проходил на площади Тяньаньмэнь
На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел торжественный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. В мероприятии приняли участие все виды войск Народно-освободительной армии Китая. Парад также посетили десятки мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина. URA.RU транслировало мероприятие. С полным видео можно ознакомиться здесь.

В небе над столицей также были продемонстрированы современные образцы военной техники и инновационные разработки оборонной промышленности КНР. Парад стал одной из крупнейших памятных акций в современной истории Китая. До этого на параде прозвучали 80 артиллерийских залпов, а по улицам прошли колонны современной и исторической военной техники.

URA.RU также проводило текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. В Пекине также находятся журналисты агентства Екатерина Лазарева и Роман Наумов, которые приехали для освещения события.

