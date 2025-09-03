Киев сводит на нет все попытки Трампа урегулировать конфликт

Киев отвергает все мирные инициативы, выдвигаемые президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Несмотря на позицию администрации Трампа, Киев и его спонсоры отвергают возможность компромиссов по урегулированию», — подчеркнула Захарова. Она отметила, что подобный подход ставит под угрозу перспективы мирного разрешения ситуации. Ее слова прозвучали на полях ВЭФ. Трансляция мероприятия проводится на официальном сайте форума.
В МИД РФ также добавили, что у России нет сомнений в том, что администрация США искренне заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине. Также Захарова подчеркнула, что Россия продолжает работу над проведением следующего раунда переговоров. Сроки нового раунда переговоров зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) начал свою работу 3 сентября на острове Русский во Владивостоке. В этом году в мероприятии принимают участие делегации из более чем 70 стран. В программе форума запланированы пленарные заседания, круглые столы и двусторонние встречи. Особое внимание уделят вопросам инвестиций, промышленного развития, логистики и технологических инноваций на Дальнем Востоке.
