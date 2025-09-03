Место для встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына уже подготовлено

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место для встречи Путина и Ким Чен Ына в резиденции Дяоюйтай подготовлено
Место для встречи Путина и Ким Чен Ына в резиденции Дяоюйтай подготовлено Фото:

Площадка для проведения двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына подготовлена. Об этом сообщили журналисты. 

Так, в резиденции Дяоюйтай, где российский лидер разместился в ходе визита в Пекин, уже установлены государственные флаги двух стран, передает ТАСС. Оба лидера прибыли в китайскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Сегодня утром они совместно присутствовали на военном параде и торжественном приеме.

Ранее представители Кремля отмечали, что возможность проведения такой встречи находится на стадии проработки. Однако официального подтверждения о достижении окончательных договоренностей по этому вопросу на тот момент не поступало.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась в июне 2024 года, когда президент РФ посетил Пхеньян с официальным визитом. До этого, в сентябре 2023 года, лидер КНДР приезжал на российскую территорию — переговоры между главами государств прошли на космодроме Восточный в Амурской области. Первый двусторонний саммит состоялся во Владивостоке в апреле 2019 года.

Кроме очных встреч, главы России и КНДР регулярно поддерживают контакт, обмениваясь посланиями. В августе 2025 года между ними состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась годовщина освобождения Кореи от японского колониального господства, развитие добрососедских отношений между двумя странами, а также помощь Пхеньяна в урегулировании ситуации в Курской области. Владимир Путин проинформировал Ким Чен Ына о предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Также в ходе беседы стороны договорились продолжить личные контакты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Площадка для проведения двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына подготовлена. Об этом сообщили журналисты.  Так, в резиденции Дяоюйтай, где российский лидер разместился в ходе визита в Пекин, уже установлены государственные флаги двух стран, передает ТАСС. Оба лидера прибыли в китайскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Сегодня утром они совместно присутствовали на военном параде и торжественном приеме. Ранее представители Кремля отмечали, что возможность проведения такой встречи находится на стадии проработки. Однако официального подтверждения о достижении окончательных договоренностей по этому вопросу на тот момент не поступало. Предыдущая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась в июне 2024 года, когда президент РФ посетил Пхеньян с официальным визитом. До этого, в сентябре 2023 года, лидер КНДР приезжал на российскую территорию — переговоры между главами государств прошли на космодроме Восточный в Амурской области. Первый двусторонний саммит состоялся во Владивостоке в апреле 2019 года. Кроме очных встреч, главы России и КНДР регулярно поддерживают контакт, обмениваясь посланиями. В августе 2025 года между ними состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась годовщина освобождения Кореи от японского колониального господства, развитие добрососедских отношений между двумя странами, а также помощь Пхеньяна в урегулировании ситуации в Курской области. Владимир Путин проинформировал Ким Чен Ына о предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Также в ходе беседы стороны договорились продолжить личные контакты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...