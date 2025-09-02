Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* внезапно пришел на суд к бывшему милиционеру

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в РФ) пришел в суд к 55-летнему Антону Боровику — одному из фигурантов дела банды экс-милиционеров — и поддержал его. Об этом URA.RU рассказала адвокат подсудимого Елена Афанасьева.
Боровика, который в девяностые работал в Кировском РУВД, задержали в 2024 году. Вместе с ним силовики поймали экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Владислава Соболя и бывших милиционеров — Константина Котика, Олега Анучина и Владимира Семенюка. По версии СК, на счету группировки может быть 11 убийств. Боровик вину не признает и считает, что его оговорили Котик и Соболь, которые пошли на сделку со следствием. Сейчас всех их судят в разных райсудах Екатеринбурга.
Предыдущее заседание по делу Боровика прошло 2 сентября. Внезапно на него пришел Ройзман, который в своей книге «Город без наркотиков» писал про Соболя, Котика и других.
«Он поддержал нашего доверителя. Рассказал, как Соболь и Котик торговали наркотиками прямо из окон [милицейского] отдела на ЖБИ. Он уверен в невиновности Боровика. Официально показаний он не давал», — сказала Афанасьева. Сторона защиты уверена в невиновности Боровика.
В 2006 году Соболь был осужден на 15 лет. Суд признал, что он организовал группировку из своих бывших подчиненных из городского УВД, которая занималась торговлей героином. На свободу он вышел условно-досрочно. Все, что известно о новом уголовном деле, URA.RU собирает в отдельном сюжете.
*Евгений Ройзман признан иностранным агентом в РФ.
