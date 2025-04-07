Убивали коммерсантов и наркобаронов: хроника дела банды милиционеров из Екатеринбурга

Бывших свердловских милиционеров будут судить за массовые казни

08 апреля 2025 в 09:05 Размер текста - 17 +

На счету банды 11 убийств и одно покушение. Скоро фигурантов начнут судить Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах В прошлом году в Екатеринбурге по подозрению в серии убийств задержали банду бывших милиционеров. По версии следствия, экс-силовики могли расправиться с 11 жертвами, среди которых коммерсанты и наркобароны. URA.RU, опираясь на материалы уголовного дела, подробно рассказывает о преступлениях группировки, члены которой ранее уже были судимы. Состав банды Всего силовики задержали шестерых мужчин. Среди них — экс-начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Владислав Соболь, бывшие сотрудники милиции Константин Котик, Олег Анучин, Владимир Семенюк, Антон Боровик и Олег Гирфанов. Лишь последнего суд не стал арестовывать, следователи назначили ему подписку о невыезде. На допросах фигуранты рассказали о седьмом подельнике — по фамилии Боярских. Его не задерживали. В 2006 году Соболь получил 15 лет в колонии за торговлю героином. О связи милиционера с криминалом писал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом) в своей книге «Город без наркотиков». «Начальник Кировского ОБНОН Соболь торговал наркотиками на территории. Создал целую сеть, убивал людей», — уверяет экс-чиновник. Владислав Соболь за решеткой Фото: предоставлено Ленинским районным судом Описывал Ройзман и Гирфанова: «Перед тем как посадили [Соболя], все свои контакты с наркоторговцами он передал капитану ГУВД области — Гирфанову. Гирфанов окунулся в наркоторговлю. В это время ему предложили повышение по службе. „У меня есть работа поинтересней!“ — гордо ответил он. Его поймали с поличным. Получил семь лет». По словам Ройзмана, чекисты следили за бандой с 2000 года. «Их неоднократно задерживали по обвинению в торговле наркотиками. Кроме того, следователь свердловской прокуратуры Михаил Мильман дважды пытался предъявить Соболю обвинение в убийстве трех человек. Однако тогда эпизоды с убийствами доказать не удалось», — пишет он. Объединяло всех фигурантов то, что они работали в Кировском районе. По словам источника URA.RU, Боровик меньше всех служил в правоохранительных органах (всего два года). Он отрицает вину и считает, что его оговаривают бывшие коллеги. До ареста он работал начальником управления сделок с объектами недвижимости в городской администрации. Соболь, которого называют лидером группировки, трудился грузчиком в «Кировском». Убийства наркоманов Одним из эпизодов, который вменяют милиционерам, стало жуткое убийство двух наркоманов. По версии следствия, это произошло 19 октября 1999 года. Экс-силовики затолкали в машину мужчин и вывезли в лес. Из них они хотели выбить сведения о других дилерах, но жертвы отказались говорить. Тогда их жестоко избили и задушили ремнями. Трупы закопали на месте происшествия. В преступлении обвиняют Соболя, Котика и Боровика. Владимир Семенюк на продлении меры пресечения Фото: предоставлено Ленинским районным судом Другой эпизод, по версии СК, произошел в апреле 2000-го. Соболь с компанией потребовал от некоего Олега Сергеева выручку, которую он получает от заработка на продаже наркотиков. Мужчина отказался, за что был убит в своей квартире в Асбестовском переулке, 7. Вместе с ним расстреляли его мать и сожительницу. Тогда по горячим следам силовики задержали двоих мужчин, которые впоследствии оказались не причастны к тройному убийству. Один из них признавался сыщикам, что часто устраивал разборки с Сергеевым из-за его связи с наркотрафиком. Позднее следствие вышло на подельницу Соболя — Татьяну Николаеву. Сергеев знал Соболя, поэтому не пускал к себе. Тогда милиционер попросил Николаеву, которая сама закупалась у Олега, помочь ему. Она позвонила в дверь, Сергеев открыл, и внутрь ворвался Соболь с товарищами. Николаева ушла. Об убийствах она узнала позже. Соболь пригрозил Татьяне расправой, если она расскажет кому-нибудь. 12 октября ее задержали по обвинению в пособничестве в убийстве и поместили в следственный изолятор. Однако вскоре меру пресечения смягчили на подписку о невыезде из-за ее состояния здоровья. Затем дело и вовсе приостановили. Нападения на коммерсантов Гендиректора юридической конторы «Интерконтракт» Виктора Иванова убили утром 16 октября 2000 года возле его дома по улице Автомагистральной, 15. Преступники выстрелили не менее четырех раз, а после скрылись с места происшествия. В «аквариуме» — Антон Боровик Фото: предоставлено Ленинским районным судом Следствие выяснило, что Иванов работал на ОАО «Русские самоцветы». Между учредителями общества был конфликт из-за распределения акций. Расправу над юристом мог организовать бизнесмен, связанный с ОАО, чтобы получить власть над предприятием. Исполнителями, по версии силовиков, стали Семенюк, Котик и Соболь. За убийство каждому заплатили по 1000 долларов. После этого — в ноябре — банда напала на другого предпринимателя — Иванова и его спутницу Наумову. Как признался на допросе Соболь, совершить разбойное нападение им предложил Анучин. По его словам, он знал, когда бизнесмен должен приехать в Екатеринбург — в этот же день милиционеры напали на него. Иванова с женщиной они подловили у дома на Пехотинцев, 11. Направили на них оружие и потребовали отдать деньги. Предприниматель долго мялся, не понимая, как поступить. Тогда Семенюк выстрелил по потерпевшим. Затем жертв начали расстреливать и другие участники банды. У коммерсанта отобрали сумку, в которой были 20 тысяч рублей. Сообщники поделили их поровну. Расправа над бездомными Тела бездомных нашли на теплотрассе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В июле 2000 года силовики обнаружили три трупа на теплопункте по улице Новгородцевой, 11. Погибшими оказались бездомные (две женщины и мужчина). На теплотрассу милиционеры приехали, чтобы запугать одного из бомжей, который пожаловался на них. Он заявил, что Семенюк и Котик при задержании якобы жестоко избили его. Оба сотрудника попали под проверку, между ними должна была пройти очная ставка. Тогда Соболь предложил им вывезти потерпевшего в Челябинск и спрятать там. Увидев своих обидчиков, бездомный попытался скрыться, его застрелили. Остальных убили как свидетелей преступления. В 2024-м на допросе Соболь признался, что они хотели только припугнуть, а убивать не планировали. Впрочем, так он сказал про каждое совершенное преступление. Неудачное покушение На преступления экс-силовики шли с дробовиками и пистолетами Фото: Илья Московец © URA.RU Последний эпизод, который вменяют группировке, — покушение на Юрия Серова. Летом 2000-го он пожаловался на милиционеров в прокуратуру. В нулевые Юрий занимался бродяжничеством и, по слухам, употреблял наркотики. О том, что он попал в больницу, родные узнали не сразу. Врачи сообщили близким, что в Юрия стреляли из дробовика. В медучреждении он пролежал месяц, затем его выписали. Мужчина работал на стройках и умер в 2011 году. Сейчас его сестру признали потерпевшей по делу. Суды По словам источника URA.RU в силовой среде, уголовные дела членов банды уйдут в суды ближе к лету. Разбирательство пройдет отдельно по каждому экс-милиционеру. Это вызвано тем, что не все признали вину и заключили соглашение со следствием. На сделку с силовиками пошли Котик, Соболь и Семенюк. Анучин и Боровик вину отрицают. Гирфанов, по данным агентства, тоже признался в содеянном. В прошлом году Семенюк, Котик и Соболь пытались уйти на спецоперацию на Украине. Следователи не отпустили их. Больше фигуранты не предпринимали попыток избежать уголовной ответственности. Пожизненное лишение свободы никому из них не грозит, поскольку уже вышли сроки давности, сказал источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В прошлом году в Екатеринбурге по подозрению в серии убийств задержали банду бывших милиционеров. По версии следствия, экс-силовики могли расправиться с 11 жертвами, среди которых коммерсанты и наркобароны. URA.RU, опираясь на материалы уголовного дела, подробно рассказывает о преступлениях группировки, члены которой ранее уже были судимы. Всего силовики задержали шестерых мужчин. Среди них — экс-начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Владислав Соболь, бывшие сотрудники милиции Константин Котик, Олег Анучин, Владимир Семенюк, Антон Боровик и Олег Гирфанов. Лишь последнего суд не стал арестовывать, следователи назначили ему подписку о невыезде. На допросах фигуранты рассказали о седьмом подельнике — по фамилии Боярских. Его не задерживали. В 2006 году Соболь получил 15 лет в колонии за торговлю героином. О связи милиционера с криминалом писал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом) в своей книге «Город без наркотиков». Описывал Ройзман и Гирфанова: «Перед тем как посадили [Соболя], все свои контакты с наркоторговцами он передал капитану ГУВД области — Гирфанову. Гирфанов окунулся в наркоторговлю. В это время ему предложили повышение по службе. „У меня есть работа поинтересней!“ — гордо ответил он. Его поймали с поличным. Получил семь лет». По словам Ройзмана, чекисты следили за бандой с 2000 года. «Их неоднократно задерживали по обвинению в торговле наркотиками. Кроме того, следователь свердловской прокуратуры Михаил Мильман дважды пытался предъявить Соболю обвинение в убийстве трех человек. Однако тогда эпизоды с убийствами доказать не удалось», — пишет он. Объединяло всех фигурантов то, что они работали в Кировском районе. По словам источника URA.RU, Боровик меньше всех служил в правоохранительных органах (всего два года). Он отрицает вину и считает, что его оговаривают бывшие коллеги. До ареста он работал начальником управления сделок с объектами недвижимости в городской администрации. Соболь, которого называют лидером группировки, трудился грузчиком в «Кировском». Одним из эпизодов, который вменяют милиционерам, стало жуткое убийство двух наркоманов. По версии следствия, это произошло 19 октября 1999 года. Экс-силовики затолкали в машину мужчин и вывезли в лес. Из них они хотели выбить сведения о других дилерах, но жертвы отказались говорить. Тогда их жестоко избили и задушили ремнями. Трупы закопали на месте происшествия. В преступлении обвиняют Соболя, Котика и Боровика. Другой эпизод, по версии СК, произошел в апреле 2000-го. Соболь с компанией потребовал от некоего Олега Сергеева выручку, которую он получает от заработка на продаже наркотиков. Мужчина отказался, за что был убит в своей квартире в Асбестовском переулке, 7. Вместе с ним расстреляли его мать и сожительницу. Тогда по горячим следам силовики задержали двоих мужчин, которые впоследствии оказались не причастны к тройному убийству. Один из них признавался сыщикам, что часто устраивал разборки с Сергеевым из-за его связи с наркотрафиком. Позднее следствие вышло на подельницу Соболя — Татьяну Николаеву. Сергеев знал Соболя, поэтому не пускал к себе. Тогда милиционер попросил Николаеву, которая сама закупалась у Олега, помочь ему. Она позвонила в дверь, Сергеев открыл, и внутрь ворвался Соболь с товарищами. Николаева ушла. Об убийствах она узнала позже. Соболь пригрозил Татьяне расправой, если она расскажет кому-нибудь. 12 октября ее задержали по обвинению в пособничестве в убийстве и поместили в следственный изолятор. Однако вскоре меру пресечения смягчили на подписку о невыезде из-за ее состояния здоровья. Затем дело и вовсе приостановили. Гендиректора юридической конторы «Интерконтракт» Виктора Иванова убили утром 16 октября 2000 года возле его дома по улице Автомагистральной, 15. Преступники выстрелили не менее четырех раз, а после скрылись с места происшествия. Следствие выяснило, что Иванов работал на ОАО «Русские самоцветы». Между учредителями общества был конфликт из-за распределения акций. Расправу над юристом мог организовать бизнесмен, связанный с ОАО, чтобы получить власть над предприятием. Исполнителями, по версии силовиков, стали Семенюк, Котик и Соболь. За убийство каждому заплатили по 1000 долларов. После этого — в ноябре — банда напала на другого предпринимателя — Иванова и его спутницу Наумову. Как признался на допросе Соболь, совершить разбойное нападение им предложил Анучин. По его словам, он знал, когда бизнесмен должен приехать в Екатеринбург — в этот же день милиционеры напали на него. Иванова с женщиной они подловили у дома на Пехотинцев, 11. Направили на них оружие и потребовали отдать деньги. Предприниматель долго мялся, не понимая, как поступить. Тогда Семенюк выстрелил по потерпевшим. Затем жертв начали расстреливать и другие участники банды. У коммерсанта отобрали сумку, в которой были 20 тысяч рублей. Сообщники поделили их поровну. В июле 2000 года силовики обнаружили три трупа на теплопункте по улице Новгородцевой, 11. Погибшими оказались бездомные (две женщины и мужчина). На теплотрассу милиционеры приехали, чтобы запугать одного из бомжей, который пожаловался на них. Он заявил, что Семенюк и Котик при задержании якобы жестоко избили его. Оба сотрудника попали под проверку, между ними должна была пройти очная ставка. Тогда Соболь предложил им вывезти потерпевшего в Челябинск и спрятать там. Увидев своих обидчиков, бездомный попытался скрыться, его застрелили. Остальных убили как свидетелей преступления. В 2024-м на допросе Соболь признался, что они хотели только припугнуть, а убивать не планировали. Впрочем, так он сказал про каждое совершенное преступление. Последний эпизод, который вменяют группировке, — покушение на Юрия Серова. Летом 2000-го он пожаловался на милиционеров в прокуратуру. В нулевые Юрий занимался бродяжничеством и, по слухам, употреблял наркотики. О том, что он попал в больницу, родные узнали не сразу. Врачи сообщили близким, что в Юрия стреляли из дробовика. В медучреждении он пролежал месяц, затем его выписали. Мужчина работал на стройках и умер в 2011 году. Сейчас его сестру признали потерпевшей по делу. По словам источника URA.RU в силовой среде, уголовные дела членов банды уйдут в суды ближе к лету. Разбирательство пройдет отдельно по каждому экс-милиционеру. Это вызвано тем, что не все признали вину и заключили соглашение со следствием. На сделку с силовиками пошли Котик, Соболь и Семенюк. Анучин и Боровик вину отрицают. Гирфанов, по данным агентства, тоже признался в содеянном. В прошлом году Семенюк, Котик и Соболь пытались уйти на спецоперацию на Украине. Следователи не отпустили их. Больше фигуранты не предпринимали попыток избежать уголовной ответственности. Пожизненное лишение свободы никому из них не грозит, поскольку уже вышли сроки давности, сказал источник.