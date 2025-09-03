Встреча Путина и Ким Чен Ына началась в резиденции Дяоюйтай. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин уже ведет переговоры с Ким Чен Ыном
Путин уже ведет переговоры с Ким Чен Ыном Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын прибыли на место переговоров в Пекине, встреча началась. Об этом сообщили журналисты.

Лидеры двух стран проводят двусторонние переговоры в комплексе «Дяоюйтай», который временно используется в качестве резиденции российского президента на время его визита в Китай. По информации РИА Новости, встреча началась в 10:36 по местному времени.

Путин и Ким Чен Ын были приглашены в Пекин в качестве почетных гостей на мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и завершению Второй мировой войны. В рамках визита стороны и воспользовались возможностью провести личные переговоры. Известно, что к месту встречи они отправились на одном автомобиле. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын прибыли на место переговоров в Пекине, встреча началась. Об этом сообщили журналисты. Лидеры двух стран проводят двусторонние переговоры в комплексе «Дяоюйтай», который временно используется в качестве резиденции российского президента на время его визита в Китай. По информации РИА Новости, встреча началась в 10:36 по местному времени. Путин и Ким Чен Ын были приглашены в Пекин в качестве почетных гостей на мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и завершению Второй мировой войны. В рамках визита стороны и воспользовались возможностью провести личные переговоры. Известно, что к месту встречи они отправились на одном автомобиле. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...