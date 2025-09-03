Путин раскрыл подробности участия корейских военных в освобождении Курской области

Путин: КНДР участвовала в освобождении Курской области по своей инициативе
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Военные КНДР участвовали в освобождении Курской области по личной инициативе лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на официальной встрече с главой Северной Кореи в Пекине.

«Отношения между РФ и КНДР приняли особый, дружеский, доверительный характер. По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с нашим новым договором», — сказал Путин на встрече с лидером КНДР в Пекине. Президент также отметил, что Россия этого никогда не забудет, добавив, что корейские воины мужественно и героически сражались в Курской области.

В ходе встречи российский лидер отметил, что отношения между Россией и КНДР за последние месяцы приобрели особый союзнический характер. Путин напомнил, что сотрудничество двух стран строится на доверии и дружбе.

ВСУ начали вторжение в Курскую область в августе 2024 года. Спустя некоторое время в СМИ начали распространяться слухи об участии корейских военных на стороне России. Официально информация об этом была подтверждена в апреле 2025 года, когда российский регион был полностью освобожден.

