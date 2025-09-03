Путин поблагодарил Ким Чен Ына за совместную борьбу с неонацизмом

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не забудет вклад Корейской Народно-Демократической Республики в борьбу с современным неонацизмом. Об этом глава государства сообщил на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.
«Хочу отметить, что мы никогда не забудем и тех жертв, которые принесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом», — заявил президент России на официальной встрече. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24».
Путин отдельно выразил благодарность народу КНДР за солидарность с Россией, подчеркнув историческую преемственность борьбы с тоталитарными режимами. В ходе переговоров Владимир Путин также напомнил, что Москва и Пхеньян на протяжении десятилетий выступали единым фронтом против нацизма, фашизма и милитаризма.
Ранее, на трехсторонней встрече с лидерами Китая и Монголии в Пекине, Владимир Путин подчеркивал стремление России к развитию многосторонних отношений и укреплению экономических связей в регионе. Тогда стороны договорились о продолжении координации усилий по обеспечению безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии, что стало частью широкой повестки переговоров на фоне завершившегося саммита ШОС, который также прошел в Китае. В стране также находятся корреспонденты URA.RU, прибывшие для освещения мероприятий.
