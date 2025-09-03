Ким Чен Ын высоко оценил сотрудничество с Россией по всем направлениям

Развитие сотрудничества между КНДР и Россией охватывает все сферы. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным. Он также отметил, что высоко ценит возможность провести встречу с российским коллегой.
«Уважаемый товарищ президент, мне очень приятно, что у нас сегодня появилась возможность поговорить о наших отношениях, о взаимодействии, о перспективе развития этих отношений, и что у меня появилась возможность встретиться с вами наедине. После заключения в июне прошлого года нашего межгосударственного Договора [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве] отношения между нашими двумя странами развиваются во всех аспектах», — подчеркнул Ким Чен Ын. Его слова приводит в трансляции телеканал «Россия 24».
Кроме того, северокорейский лидер ранее подчеркнул важность активизации работы по развитию двусторонних отношений между КНДР и Россией с учетом актуальных вызовов современности. Он также отметил действия военных своей страны при освобождении курского приграничья от ВСУ. В свою очередь, президент России подчеркнул, что участие бойцов КНДР в боях происходило по инициативе северокорейского лидера и в полном соответствии с двусторонними соглашениями. Путин попросил Ким Чен Ына передать искренние слова благодарности всему народу его страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.