Ким Чен Ын высоко оценил сотрудничество с Россией по всем направлениям

Отношения Пхеньяна и Москвы развиваются во всех направлениях, заявил Ким
Отношения Пхеньяна и Москвы развиваются во всех направлениях, заявил Ким
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Развитие сотрудничества между КНДР и Россией охватывает все сферы. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным. Он также отметил, что высоко ценит возможность провести встречу с российским коллегой.

«Уважаемый товарищ президент, мне очень приятно, что у нас сегодня появилась возможность поговорить о наших отношениях, о взаимодействии, о перспективе развития этих отношений, и что у меня появилась возможность встретиться с вами наедине. После заключения в июне прошлого года нашего межгосударственного Договора [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве] отношения между нашими двумя странами развиваются во всех аспектах», — подчеркнул Ким Чен Ын. Его слова приводит в трансляции телеканал «Россия 24».

Кроме того, северокорейский лидер ранее подчеркнул важность активизации работы по развитию двусторонних отношений между КНДР и Россией с учетом актуальных вызовов современности. Он также отметил действия военных своей страны при освобождении курского приграничья от ВСУ. В свою очередь, президент России подчеркнул, что участие бойцов КНДР в боях происходило по инициативе северокорейского лидера и в полном соответствии с двусторонними соглашениями. Путин попросил Ким Чен Ына передать искренние слова благодарности всему народу его страны.

