Национализированный холдинг ЮГК выплатил по облигациям 139 миллионов рублей

Национализированный челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) выплатил купонный доход по облигациям на сумму 139,78 млн рублей. Как следует из сообщения президента «УК ЮГК» Семена Гринько, выплачены деньги за август.
«Купонный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: шестой купонный период. Общий размер выплаченных доходов: 139 ,78 млн рублей», — отметил Гринько. Текст сообщения имеется в распоряжении URA.RU.
На каждую облигацию пришлось 69,89 рубля. Всего обеспечены выплаты по двум миллионам облигаций. Размещение облигаций состоялось в марте. Бумага номинирована в долларах. Общий объем выпуска собрал 200 млн долларов. Погашение состоится в феврале 2027 года. К этому сроку пройдут выплаты по 24 купонам. В августе выплаты были выше: бумага следует за курсом доллара к рублю.
В обращении также имеется второй выпуск облигаций ЮГК. Он собрал 10 млрд рублей. Погашение ожидается в октябре.
Государственным холдинг стал в июле. Генпрокуратура РФ обратилась с иском в Советский райсуд Челябинска. Поводом для подачи заявления стала лоббистская деятельность теперь уже бывшего президента Константина Струкова. Руководитель использовал свой пост вице-спикера заксобрания области, чтобы создавать преференции своему бизнесу.
