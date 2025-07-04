Иск Генпрокуратуры привел к росту продаж акций челябинской ЮГК в 28 раз

04 июля 2025 в 16:26 Размер текста - 17 +

Инвесторы ринулись распродавать ценные бумаги ЮГК Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото» После подачи иска Генпрокуратуры РФ о национализации челябинского золотодобытчика «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) фондовый рынок по ценным бумагам эмитента пришел в движение. Данные Мосбиржи свидетельствуют, что объем торгов акциями вырос в 28,6 раза всего за пару дней. «Черный лебедь» опустился в июле Рынок остро отреагировал на начало огосударствления холдинга. Рекордного объема торгов ждать не пришлось: с 1 по 3 июля они выросли по акциям с 1,097 млрд рублей до 31,367 млрд рублей за день. События начали разворачиваться 2 июля, когда представители Следственного комитета и ФСБ появились в офисе ЮГК в Пласте и Челябинске. Безмятежное спокойствие сменилось на Мосбирже землетрясением. Приносящие несчастья птица на сей раз выбрала Челябинск. «За несколько дней акции рухнули на 25%. И это может быть не предел. Рынок в панике, поскольку есть риск аннулирования акций, если суд удовлетворит иск. Также под вопросом дивиденды, так как государство может изменить политику. К тому же, появился прецедент для других компаний: кто следующий?», — отметили в блоге на SmartLab аналитики московского сервиса «Интеллектуальные инвестиции». Поведение инвесторов было одинаковым в отношении акций и публичного долга. Еще в начале месяца облигации продавались и приобретались в спокойном режиме: за день через площадку прошло сделок на 28,727 млн рублей. На следующий день объем вырос в 18 раз — до 527,304 млн рублей. Минувшие сутки завершились с совокупным результатом сделок на 1,295 млрд рублей. Эксперты «Интеллектуальных инвестиций» указали на последствия для инвесторов, если риски реализуются. Акции госкомпании ЮГК могут заморозить или выкупить по низкой цене, холдинг государство может разделить, продав часть активов на сторону и оставив долю себе. Или же суд отклонит иск Генпрокуратуры РФ — и тогда не исключен отскок цены на 15-20% при сохранении неопределенности. Экономисты рекомендовали воздержаться от приобретения бумаг тем инвесторам, которые нервничать не привыкли. При этом можно найти и положительную сторону вопроса: никакого риска остаться без дивидендов все-таки не было. «Рекомендовать общему собранию акционеров общества чистую прибыль по результатам 2024 года не распределять, в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям общества по итогам деятельности не объявлять и не выплачивать», — озвучил свои решения совет директоров 30 мая. Инвесторы не рисковали потерять доход, поскольку никто его и не обещал. Компания за свою историю так дивиденды и не заплатила. Владимир Чистюхин считает, что надо проследить за соблюдением прав миноритариев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аналитики выжидают. До решения Мосбиржи приостановить торги акциями они были не склонны драматизировать ситуацию. Иск Генпрокуратуры РФ не затронул всех акций ЮГК. Как заметил «Ведомостям» гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев, спорной стала доля Константина Струкова, отданная в доверительное управление. Прокуратура сочла, что руководитель использовал свой депутатский мандат, чтобы лоббировать интересы подконтрольного бизнеса. Претензии не связаны с незаконной приватизацией. Вопросы возникли в связи с несоблюдением действующих ограничений, которые наложены на политиков, имеющих деловые интересы. Ситуация меняется каждый час. Еще накануне первый зампред Банка России Владимир Чистюхин спешил успокоить миноритариев. Он отметил на полях Финансового конгресса в Санкт-Петербурге, что надо следить, чтобы права розничных акционеров не были ущемлены, но опасностей не увидел. А на следующий день, 4 июля, приостановка торгов на Мосбирже торговая площадка обосновала требованиями финансового регулятора, которого обеспокоила высокая волатильность актива. Биржа запретила «короткие» сделки с бумагами ЮГК. В кризис «Петропавловск» стал ближе В листинге биржи находятся обыкновенные акции и два выпуска облигаций золотодобытчика. Один из облигационных займов совсем свежий. Размещение состоялось в марте. Компания заняла у инвесторов 200 млн долларов, пообещав погасить облигации в 2027 году. Более ранний заем был размещен осенью 2023 года и действует до предстоящего октября. Выпуск был номинирован в рублях — на 10 млрд рублей. Совокупно публичный долг золотодобытчика составил 25,756 млрд рублей по валютному курсу на текущую дату. Учитывая повышенные риски, Мосбиржа изменила условия сделок. Риск-параметры бумаг ЮГК руководство площадки скорректировало. Если прежде по различным уровням поддержки разрешалось начинать торговлю при наличии 12-21% личных средств в позиции (в зависимости от уровня и бумаги), то теперь эта возможность закрылась. Уж если рисковать, то только на свои. Кредитовать трейдеров брокерам Мосбиржа запретила. «Я с ЮГК с момента IPO. Объем бумаг не превышает 2,8% портфеля. Про диверсификацию говорю очень часто, и она спасала меня не один раз», — напомнил о мерах предосторожностей в «Пульсе» «Т-банка» один из инвесторов. Фундаментально аналитик положительно оценил экономическую ситуацию в компании. Однако, что произойдет с приходом к руководству госчиновников или близких им менеджеров, пока не известно, счел он. Первичное размещение бумаг, IPO, золотодобытчик провел в ноябре 2023 года. Момент был удачным: золото продолжило дорожать, поставив уже несколько рекордов. Как итог, на рынке за актив удалось получить семь млрд рублей. Спустя полгода, летом 2024 года, компания провела вторичное размещение (SPO), заработав еще восемь миллиардов. Деньги пошли на покрытие долга. Еще более 19 млрд рублей Струков достал из своих, отдав деньги компании в долг. Осенью 2024 года пакет из 22% акций выкупила структура «Газпромбанка». Президент «УК ЮГК» продолжил контролировать 67,85%. В свободном обращении сейчас находится 10,15% бумаг. В день подачи иска о национализации ЮГК Константин Струков получил орден «За заслуги перед Хакасией» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На волне событий с ЮГК активизировался чат в Telegram, в котором участники, потерявшие на стоимости акций другого золотодобытчика Petropavlovsk, начали обсуждать свои дальнейшие шаги по отстаиванию прав. До 2022 года Струков с семьей был совладельцем компании. Южноуральцам принадлежало 29,19% акций. Когда наложенные на «Газпромбанк» санкции помешали золотодобывающей компании торговать золотом, Струков не смог удержать свой пакет: тот ушел к УГМК, закрывшей долги компании. Стоимость акций к июлю 2022 года обвалилась с 26,4 рубля за штуку до 0,87 рубля. Вложения сгорели, хотя бумаги на руках остаются, а компания рентабельна. Ее бумаги можно приобрести на Лондонской бирже. Розничные инвесторы не оставили своих надежд вернуть деньги, рассматривая для этого различные варианты. Но Струкову сейчас не до старых бед. На сегодня ЮГК заявила, что добыча руды и золота продолжается. Как и диалог с правоохранительными и надзорными органами. Холдинг по-прежнему уделяет большое внимание вопросам безопасности, заботясь о минимизации экологического ущерба. В каком статусе он продолжит это делать после 8 июля, покажет начало судебного процесса. Сейчас Генпрокуратура намерена добиться передачи государству 100% доли в ООО «Управляющая компания ЮГК» и пакета Струкова непосредственно в ЮГК. Бизнесмен остался в доступе. Он ответил на звонок URA.RU, объявив, что из страны уезжать не собирается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После подачи иска Генпрокуратуры РФ о национализации челябинского золотодобытчика «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) фондовый рынок по ценным бумагам эмитента пришел в движение. Данные Мосбиржи свидетельствуют, что объем торгов акциями вырос в 28,6 раза всего за пару дней. Рынок остро отреагировал на начало огосударствления холдинга. Рекордного объема торгов ждать не пришлось: с 1 по 3 июля они выросли по акциям с 1,097 млрд рублей до 31,367 млрд рублей за день. События начали разворачиваться 2 июля, когда представители Следственного комитета и ФСБ появились в офисе ЮГК в Пласте и Челябинске. Безмятежное спокойствие сменилось на Мосбирже землетрясением. Приносящие несчастья птица на сей раз выбрала Челябинск. Поведение инвесторов было одинаковым в отношении акций и публичного долга. Еще в начале месяца облигации продавались и приобретались в спокойном режиме: за день через площадку прошло сделок на 28,727 млн рублей. На следующий день объем вырос в 18 раз — до 527,304 млн рублей. Минувшие сутки завершились с совокупным результатом сделок на 1,295 млрд рублей. Эксперты «Интеллектуальных инвестиций» указали на последствия для инвесторов, если риски реализуются. Акции госкомпании ЮГК могут заморозить или выкупить по низкой цене, холдинг государство может разделить, продав часть активов на сторону и оставив долю себе. Или же суд отклонит иск Генпрокуратуры РФ — и тогда не исключен отскок цены на 15-20% при сохранении неопределенности. Экономисты рекомендовали воздержаться от приобретения бумаг тем инвесторам, которые нервничать не привыкли. При этом можно найти и положительную сторону вопроса: никакого риска остаться без дивидендов все-таки не было. «Рекомендовать общему собранию акционеров общества чистую прибыль по результатам 2024 года не распределять, в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям общества по итогам деятельности не объявлять и не выплачивать», — озвучил свои решения совет директоров 30 мая. Инвесторы не рисковали потерять доход, поскольку никто его и не обещал. Компания за свою историю так дивиденды и не заплатила. Аналитики выжидают. До решения Мосбиржи приостановить торги акциями они были не склонны драматизировать ситуацию. Иск Генпрокуратуры РФ не затронул всех акций ЮГК. Как заметил «Ведомостям» гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев, спорной стала доля Константина Струкова, отданная в доверительное управление. Прокуратура сочла, что руководитель использовал свой депутатский мандат, чтобы лоббировать интересы подконтрольного бизнеса. Претензии не связаны с незаконной приватизацией. Вопросы возникли в связи с несоблюдением действующих ограничений, которые наложены на политиков, имеющих деловые интересы. Ситуация меняется каждый час. Еще накануне первый зампред Банка России Владимир Чистюхин спешил успокоить миноритариев. Он отметил на полях Финансового конгресса в Санкт-Петербурге, что надо следить, чтобы права розничных акционеров не были ущемлены, но опасностей не увидел. А на следующий день, 4 июля, приостановка торгов на Мосбирже торговая площадка обосновала требованиями финансового регулятора, которого обеспокоила высокая волатильность актива. Биржа запретила «короткие» сделки с бумагами ЮГК. В листинге биржи находятся обыкновенные акции и два выпуска облигаций золотодобытчика. Один из облигационных займов совсем свежий. Размещение состоялось в марте. Компания заняла у инвесторов 200 млн долларов, пообещав погасить облигации в 2027 году. Более ранний заем был размещен осенью 2023 года и действует до предстоящего октября. Выпуск был номинирован в рублях — на 10 млрд рублей. Совокупно публичный долг золотодобытчика составил 25,756 млрд рублей по валютному курсу на текущую дату. Учитывая повышенные риски, Мосбиржа изменила условия сделок. Риск-параметры бумаг ЮГК руководство площадки скорректировало. Если прежде по различным уровням поддержки разрешалось начинать торговлю при наличии 12-21% личных средств в позиции (в зависимости от уровня и бумаги), то теперь эта возможность закрылась. Уж если рисковать, то только на свои. Кредитовать трейдеров брокерам Мосбиржа запретила. Фундаментально аналитик положительно оценил экономическую ситуацию в компании. Однако, что произойдет с приходом к руководству госчиновников или близких им менеджеров, пока не известно, счел он. Первичное размещение бумаг, IPO, золотодобытчик провел в ноябре 2023 года. Момент был удачным: золото продолжило дорожать, поставив уже несколько рекордов. Как итог, на рынке за актив удалось получить семь млрд рублей. Спустя полгода, летом 2024 года, компания провела вторичное размещение (SPO), заработав еще восемь миллиардов. Деньги пошли на покрытие долга. Еще более 19 млрд рублей Струков достал из своих, отдав деньги компании в долг. Осенью 2024 года пакет из 22% акций выкупила структура «Газпромбанка». Президент «УК ЮГК» продолжил контролировать 67,85%. В свободном обращении сейчас находится 10,15% бумаг. На волне событий с ЮГК активизировался чат в Telegram, в котором участники, потерявшие на стоимости акций другого золотодобытчика Petropavlovsk, начали обсуждать свои дальнейшие шаги по отстаиванию прав. До 2022 года Струков с семьей был совладельцем компании. Южноуральцам принадлежало 29,19% акций. Когда наложенные на «Газпромбанк» санкции помешали золотодобывающей компании торговать золотом, Струков не смог удержать свой пакет: тот ушел к УГМК, закрывшей долги компании. Стоимость акций к июлю 2022 года обвалилась с 26,4 рубля за штуку до 0,87 рубля. Вложения сгорели, хотя бумаги на руках остаются, а компания рентабельна. Ее бумаги можно приобрести на Лондонской бирже. Розничные инвесторы не оставили своих надежд вернуть деньги, рассматривая для этого различные варианты. Но Струкову сейчас не до старых бед. На сегодня ЮГК заявила, что добыча руды и золота продолжается. Как и диалог с правоохранительными и надзорными органами. Холдинг по-прежнему уделяет большое внимание вопросам безопасности, заботясь о минимизации экологического ущерба. В каком статусе он продолжит это делать после 8 июля, покажет начало судебного процесса. Сейчас Генпрокуратура намерена добиться передачи государству 100% доли в ООО «Управляющая компания ЮГК» и пакета Струкова непосредственно в ЮГК. Бизнесмен остался в доступе. Он ответил на звонок URA.RU, объявив, что из страны уезжать не собирается.