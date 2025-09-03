Путин переговорил с главой МИД Турции

С 31 августа по 3 сентября Владимир Путин находится с рабочим визитом в Китае
С 31 августа по 3 сентября Владимир Путин находится с рабочим визитом в Китае
В Пекине президент России Владимир Путин провел краткую встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Разговор состоялся на полях торжественных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

Как передает корреспондент РИА Новости, разговор между Владимиром Путиным и Хаканом Фиданом прошел в неформальной обстановке, «на ногах». С 31 августа по 3 сентября Владимир Путин находится с рабочим визитом в Китае. В рамках поездки российский лидер принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где также провел ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц и партнерами организации.

Ключевым событием визита стал масштабный парад в Пекине, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией. На торжественной церемонии присутствовали главы государств и правительств из разных стран, включая президента России, который был приглашен в качестве главного гостя.

