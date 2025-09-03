В районе населенного пункта Андреевка Сумской области зафиксированы многочисленные случаи исчезновения мобилизованных бойцов ВСУ. Это происходит уже на следующий день после их прибытия на линию фронта.
Как уточнил источник, в 71-й отдельной егерской бригаде продолжается практика формирования штурмовых подразделений из числа недавних выпускников учебного центра. По словам родственников военных, многие из них перестают выходить на связь сразу после отправки на передовую. Карта спецоперации за 3 сентября — в материале URA.RU.
Краматорско-дружковское и константиновское направления
Подразделения FPV-дронов и артиллерии Южной группировки войск нанесли удары по самоходной артиллерийской установке (САУ) «Акация» и гаубице Д-20 ВСУ на краматорско-дружковском участке. Кроме того, в Минобороны отметили, что подразделения беспилотников и артиллерийские расчеты 150-й мотострелковой дивизии уничтожили ряд блиндажей и пунктов временной дислокации противника на константиновском направлении. Несколько опорных точек и укрытий ВСУ выявили операторы дронов. По данным ведомства, суммарные потери украинской стороны достигли численности до одного пехотного взвода.
Помимо прочего, на константиновском участке фронта операторы БПЛА в процессе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Бересток зафиксировали наличие спутниковой антенны Starlink у ВСУ. В результате последующего обследования прилегающей территории был обнаружен и блиндаж, в котором находился противник. Артиллерийские подразделения группировки незамедлительно нанесли огневой удар по выявленным целям, уничтожив средства связи и само укрытие вместе с личным составом ВСУ.
Херсонское направление
Расчет БПЛА группировки войск «Днепр» ликвидировал лодку с военными ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны. Цель была обнаружена в ходе планового облета дронов дельты реки.
Краснолиманское и северское направления
Российские подразделения развивают наступление на южные окраины населенного пункта Шандриголово и выходят к переправе в районе Новоселовки. В центре населенного пункта Среднее на краснолиманском участке продолжаются ожесточенные бои.
На северском направлении сохраняется напряженная обстановка: в Серебрянском лесничестве продолжаются бои, где украинские силы оказывают упорное сопротивление, стараясь удержать занимаемые позиции. Помимо этого, противник предпринял несколько неудачных контратак вблизи Серебрянки. В районе Северска действует российская авиация и артиллерия. Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Федоровкой, расположенной примерно в 10 километрах к югу от Северска, передает telegram-канал WarGonzo.
Донецкое направление
Военнослужащий 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Кивер сообщил, что перед зачисткой от бойцов ВСУ села Камышеваха, российская армия полностью окружила группировку противника. Они оставили лишь небольшой коридор для выхода бойцов ВСУ, после чего те начали покидать свои позиции.
Кроме того, украинские военные в ходе операции по освобождению села неоднократно предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции ВС РФ в районе села Камышеваха. Военнослужащий той же бригады с позывным Рысь рассказал, что российские бойцы не позволили противнику предпринять активных действий.
Красноармейское направление
Артиллерийские подразделения войсковой группировки «Центр» при поддержке беспилотника «Орлан-30», оснащенного лазерным целеуказателем, ликвидировали командный пункт управления украинскими БПЛА. В операции также использовались самоходная гаубица 2С19 «Мста-С», сообщили в Минобороны. Дополнительно в ведомстве отметили, что с помощью высокоточного боеприпаса «Краснополь-М2» был поражен бронированный автомобиль противника, в котором находился его личный состав.
Луганское направление
Российские войска, продвинувшись вдоль административной границы ЛНР, осуществили прорыв оборонительных позиций ВС Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва, углубившись на 500 метров. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВС РФ смогли занять около двух гектаров лесного массива к юго-западу от Червоной Дибровы, установив тем самым контроль над указанной территорией. Украинское командование, стремясь сдержать продвижение российских подразделений, перебросило к Червоной Диброве дополнительные силы и технику из поселка Дроновка (в ДНР). Тем не менее, преимущество в численности сохраняется за ВС РФ.
Часовоярское направление
Военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии продолжают применять ударные беспилотники для уничтожения военной техники противника в районе Часова Яра. В Минобороны РФ сообщили, что подразделения дивизии наносят удары по технике ВСУ вблизи населенного пункта Черновое. Операторы FPV-дронов действуют в режиме так называемой «свободной охоты», поражая цели, организуя засады на автомобильные колонны, перевозящие боеприпасы, боевое имущество и личный состав украинских войск.
Каменское и ореховское направления
В южных кварталах Степногорска продолжаются боевые столкновения. В пригороде Приморского по-прежнему сохраняется так называемая «серая зона» — ни одна из сторон на данном участке не закрепила контроль. На ореховском направлении ВС РФ продолжают наступать в районе Малой Токмачки и продвигаются от Работино в сторону Новоданиловки.
Купянское и сумское направления
В купянском районе активные боевые столкновения сохраняются вблизи населенных пунктов Соболевка и Купянск. При этом в районе сумской Юнаковки продолжаются интенсивные вооруженные столкновения. Попытки контрнаступления ВСУ в окрестностях Андреевки, по данным военкоров, завершились безрезультатно.
Помимо прочего, на сумском направлении, по данным силовых структур, военные, мобилизованные в ряды украинской армии и направленные в район населенного пункта Андреевка, исчезают без вести уже на следующий день после прибытия на передовую. Так, в 71-й отдельной егерской бригаде продолжается практика формирования штурмовых подразделений из числа бойцов, недавно завершивших обучение в учебном центре. Родственники военных отмечают многочисленные случаи исчезновения вскоре после их отправки на линию фронта.
Ка-52М нанес удар по живой силе ВСУ в зоне спецоперации
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М осуществил удар по подразделениям противника в лесистой зоне, входящей в зону ответственности группировки войск «Север». Для поражения заранее выявленных целей были использованы авиационные неуправляемые ракеты. После успешного выполнения боевой задачи экипаж провел противоракетный маневр, активировал тепловые ловушки и вернулся на аэродром, передает «Пятый канал».
