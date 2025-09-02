В Верх-Нейвинском (Свердловская область) на именитого тренера по лыжам Александра Пятыгина 1 сентября напали восемь подростков на байках. Конфликт начался из-за просьбы. Его подробности URA.RU рассказал Геннадий Хазиев, директор спортшколы имени Зимина, где работает Пятыгин.
«Он попросил ребят не кататься на своих байках, потому что хотел провести тренировку с воспитанниками. Но те его послали, затем повалили, но он смог отбиться. Началась тренировка, но подростки вернулись и снова накинулись на Александра Ивановича. Он прошел медицинское обследование. У него сломано ребро, есть гематомы и кровоподтеки», — сказал Хазиев.
Предположительно, на Пятыгина напали ученики девятых классов. Также они якобы угрожали девочкам-ученицам тренера. «Одна живет в другом городе. Сейчас пока что боится приезжать в Верх-Нейвинский из-за случившегося. Но мы уже начали с ней и остальными детьми реабилитацию, у нас есть специальный курс, поможем им», — добавил Хазиев.
По данным URA.RU, полицейские уже опросили нападавших подростков и их родителей. Предположительно, взрослым грозят административные штрафы за то, что дети ездят без водительских прав.
Александр Пятыгин родился в 1951 году. В 1970-м вошел в состав юниорской сборной СССР по лыжным гонкам. Через год стал победителем чемпионата Европы в эстафете. С 1972-го по 1981-й был членом основной сборной СССР. Шесть раз становился чемпионом СССР и 13 раз — чемпионом РСФСР в разных видах лыжных гонок. Являлся тренером сборной России по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Сейчас работает тренером в ДЮСШ имени Зимина.
