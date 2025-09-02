02 сентября 2025

«8 человек на байках»: директор школы рассказал о нападении на свердловского тренера

Восемь подростков напали на тренера Пятыгина в Верх-Нейвинском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП произошло в поселке 1 сентября (архивное фото)
ЧП произошло в поселке 1 сентября (архивное фото) Фото:

В Верх-Нейвинском (Свердловская область) на именитого тренера по лыжам Александра Пятыгина 1 сентября напали восемь подростков на байках. Конфликт начался из-за просьбы. Его подробности URA.RU рассказал Геннадий Хазиев, директор спортшколы имени Зимина, где работает Пятыгин.

«Он попросил ребят не кататься на своих байках, потому что хотел провести тренировку с воспитанниками. Но те его послали, затем повалили, но он смог отбиться. Началась тренировка, но подростки вернулись и снова накинулись на Александра Ивановича. Он прошел медицинское обследование. У него сломано ребро, есть гематомы и кровоподтеки», — сказал Хазиев. 

Предположительно, на Пятыгина напали ученики девятых классов. Также они якобы угрожали девочкам-ученицам тренера. «Одна живет в другом городе. Сейчас пока что боится приезжать в Верх-Нейвинский из-за случившегося. Но мы уже начали с ней и остальными детьми реабилитацию, у нас есть специальный курс, поможем им», — добавил Хазиев.

По данным URA.RU, полицейские уже опросили нападавших подростков и их родителей. Предположительно, взрослым грозят административные штрафы за то, что дети ездят без водительских прав.

Александр Пятыгин родился в 1951 году. В 1970-м вошел в состав юниорской сборной СССР по лыжным гонкам. Через год стал победителем чемпионата Европы в эстафете. С 1972-го по 1981-й был членом основной сборной СССР. Шесть раз становился чемпионом СССР и 13 раз — чемпионом РСФСР в разных видах лыжных гонок. Являлся тренером сборной России по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Сейчас работает тренером в ДЮСШ имени Зимина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верх-Нейвинском (Свердловская область) на именитого тренера по лыжам Александра Пятыгина 1 сентября напали восемь подростков на байках. Конфликт начался из-за просьбы. Его подробности URA.RU рассказал Геннадий Хазиев, директор спортшколы имени Зимина, где работает Пятыгин. «Он попросил ребят не кататься на своих байках, потому что хотел провести тренировку с воспитанниками. Но те его послали, затем повалили, но он смог отбиться. Началась тренировка, но подростки вернулись и снова накинулись на Александра Ивановича. Он прошел медицинское обследование. У него сломано ребро, есть гематомы и кровоподтеки», — сказал Хазиев.  Предположительно, на Пятыгина напали ученики девятых классов. Также они якобы угрожали девочкам-ученицам тренера. «Одна живет в другом городе. Сейчас пока что боится приезжать в Верх-Нейвинский из-за случившегося. Но мы уже начали с ней и остальными детьми реабилитацию, у нас есть специальный курс, поможем им», — добавил Хазиев. По данным URA.RU, полицейские уже опросили нападавших подростков и их родителей. Предположительно, взрослым грозят административные штрафы за то, что дети ездят без водительских прав. Александр Пятыгин родился в 1951 году. В 1970-м вошел в состав юниорской сборной СССР по лыжным гонкам. Через год стал победителем чемпионата Европы в эстафете. С 1972-го по 1981-й был членом основной сборной СССР. Шесть раз становился чемпионом СССР и 13 раз — чемпионом РСФСР в разных видах лыжных гонок. Являлся тренером сборной России по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Сейчас работает тренером в ДЮСШ имени Зимина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...