02 сентября 2025

В ХМАО началось досрочное голосование на выборах

Досрочное голосование в Югре началось 3 сентября
Досрочное голосование в Югре началось 3 сентября Фото:

В Югре началось досрочное голосование на выборах. Оно проходит в восьми муниципалитетах региона.

«В восьми муниципальных образованиях округа начался важный этап — досрочное голосование на муниципальных выборах. Это возможность для тех, кто по уважительным причинам не сможет прийти в единый день голосования, реализовать свое право выбора заранее», — говорится на сайте общественной палаты Югры.

На участках работают общественные наблюдатели. Они прошли подготовку и будут следить за прозрачностью выборов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выборы пройдут в Покачах, Радужном, Мегионе. Также избирательные кампании запланированы Белоярском, Кондинском, Сургутском, Октябрьском и Советском районах.

