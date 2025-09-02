В ХМАО началось досрочное голосование на выборах

В Югре началось досрочное голосование на выборах. Оно проходит в восьми муниципалитетах региона.
«В восьми муниципальных образованиях округа начался важный этап — досрочное голосование на муниципальных выборах. Это возможность для тех, кто по уважительным причинам не сможет прийти в единый день голосования, реализовать свое право выбора заранее», — говорится на сайте общественной палаты Югры.
На участках работают общественные наблюдатели. Они прошли подготовку и будут следить за прозрачностью выборов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выборы пройдут в Покачах, Радужном, Мегионе. Также избирательные кампании запланированы Белоярском, Кондинском, Сургутском, Октябрьском и Советском районах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!