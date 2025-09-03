Путин проговорил с Ким Чен Ыном наедине около часа

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в китайской резиденции Дяоюйтай. Официальное общение лидеров длилось чуть более 2,5 часов. Уже затем главы государств отдельно пообщались наедине в неформальной обстановке еще около часа. Об этом сообщают журналисты.
«Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет. Оно длилось около часа», — передает РИА Новости. После завершения встречи глава российского государства лично проводил северокорейского лидера до кортежа.
По данным агентства, сначала Путин и Ким Чен Ын провели двусторонние переговоры с участием делегаций, они продолжались более полутора часов. Затем лидеры продолжили диалог в формате тет-а-тет. В этот же день Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли участие в военном параде на пекинской площади Тяньаньмэнь (Пекин), а также посетили торжественный прием в Доме народных собраний.
Владимир Путин и Ким Чен Ын прибыли в Пекин в качестве почетных гостей на мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы Китая в войне сопротивления Японии и окончанию Второй мировой войны. Переговоры лидеров прошли в резиденции «Дяоюйтай», где они также приняли участие в военном параде и торжественном приеме. Встреча началась утром и стала продолжением их двустороннего диалога на фоне укрепления сотрудничества между Россией и КНДР. В ходе общения оба политика оценили сотрудничество между их странами.
