Минобороны показало кадры из Купянска, взятого под контроль ВС РФ.

ВС РФ продолжают операцию по освобождению Купянска, некоторые регионы города уже под контролем военных
ВС РФ продолжают операцию по освобождению Купянска, некоторые регионы города уже под контролем военных
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска установили контроль примерно над половиной территории города Купянска в Харьковской области. Минобороны опубликовало видеозапись, на которой зафиксированы российские военнослужащие в центре города и в районах ключевых административных и промышленных объектов.

«Кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска», — написали представители оборонного ведомства в своем посте под видео в telegram-канале. Там же уточнили, что в операции по освобождению населенного пункта участвуют бойцы группировки войск «Запад». 

На опубликованных материалах российские военные находятся, в частности, около здания городской администрации, у стадиона «Спартак» на переулке Спортивном, возле электроподстанции на улице Энергетической и в районе телевышки на улице 1-го Мая. Министерство отмечает, что контроль установлен как над центральной частью города, так и над промышленной зоной. Операция по взятию Купянска продолжается.

Город расположен примерно в 100 километрах от Харькова. Он играет ключевую роль в логистике и снабжении украинских войск на этом участке фронта.

