Российские войска установили контроль примерно над половиной территории города Купянска в Харьковской области. Минобороны опубликовало видеозапись, на которой зафиксированы российские военнослужащие в центре города и в районах ключевых административных и промышленных объектов.
«Кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска», — написали представители оборонного ведомства в своем посте под видео в telegram-канале. Там же уточнили, что в операции по освобождению населенного пункта участвуют бойцы группировки войск «Запад».
На опубликованных материалах российские военные находятся, в частности, около здания городской администрации, у стадиона «Спартак» на переулке Спортивном, возле электроподстанции на улице Энергетической и в районе телевышки на улице 1-го Мая. Министерство отмечает, что контроль установлен как над центральной частью города, так и над промышленной зоной. Операция по взятию Купянска продолжается.
Город расположен примерно в 100 километрах от Харькова. Он играет ключевую роль в логистике и снабжении украинских войск на этом участке фронта.
