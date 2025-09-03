Великобритания ввела санкции против российских движений

Срочная новость
Великобритания объявила о введении санкций в отношении российского движения детей и молодежи «Движение первых». Кроме того, под ограничительные меры со стороны Лондона попало всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Соответствующая информация находится в документе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!