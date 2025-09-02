02 сентября 2025

На месте Уралмашзавода в Екатеринбурге появятся 30-этажные высотки: рендеры

Работы над первой очередью проекта завершат в 2028 году
Девелопер «УГМК-Застройщик» приступил к реализации первой очереди микрорайона на бывшей территории Уралмашзавода в Екатеринбурге. В компании с URA.RU поделились рендерами ЖК, рассказав, что высотка каждой башни составит 30 этажей.

«Первая очередь проекта предполагает возведение двух 30-этажных жилых башен общей площадью 49 тысяч квадратных метров на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, рядом с метро „Уралмаш“», — пояснили там. Работы планируют завершить в 2028 году.

Площадь квартир будет варьироваться от 40 до 120 квадратных метров, а потолки достигнут высоты в три метра. Проектом предусмотрен теплый двухуровневый паркинг. Во дворе обустроят зоны для активного отдыха и занятий спортом. Помимо этого, на территории квартала появится пятиэтажный фитнес-клуб сети World Class.

Всего на бывшей земле Уралмашзавода девелопер намерен возвести три жилых микрорайона на 44 тысячи жителей. Завершить проект, который займет около 94 га, планируют в 2040-х годах.

