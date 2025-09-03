Песков: время визита Ким Чен Ына в Москву еще не согласовано

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Москву, однако точные сроки визита еще не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, приглашение было вновь озвучено по итогам переговоров лидеров двух стран, прошедших в китайской резиденции Дяоюйтай.
«Президент снова пригласил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением. [Временных перспектив] пока нет, конечно. Они будут согласовываться», — заявил Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву. Он добавил, что детали визита будут прорабатываться в рабочем порядке.
Сегодня, 3 сентября, в китайской резиденции «Дяоюйтай» состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они продолжались более двух с половиной часов. После официальной части лидеры провели отдельную встречу тет-а-тет, которая продолжалась около часа. Позже оба руководителя приняли участие в военном параде на площади Тяньаньмэнь и посетили торжественный прием в Доме народных собраний. На месте также присутствовали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Встреча двух лидеров прошла на полях мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны. По итогам переговоров Ким Чен Ын попрощался с Владимиром Путиным теплыми словами и выразил надежду на новую встречу в ближайшее время, передает RT.
