Песков: время визита Ким Чен Ына в Москву еще не согласовано

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приезд Ким Чен Ына в Москву еще не согласован
Приезд Ким Чен Ына в Москву еще не согласован Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Москву, однако точные сроки визита еще не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, приглашение было вновь озвучено по итогам переговоров лидеров двух стран, прошедших в китайской резиденции Дяоюйтай.

«Президент снова пригласил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением. [Временных перспектив] пока нет, конечно. Они будут согласовываться», — заявил Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву. Он добавил, что детали визита будут прорабатываться в рабочем порядке. 

Сегодня, 3 сентября, в китайской резиденции «Дяоюйтай» состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они продолжались более двух с половиной часов. После официальной части лидеры провели отдельную встречу тет-а-тет, которая продолжалась около часа. Позже оба руководителя приняли участие в военном параде на площади Тяньаньмэнь и посетили торжественный прием в Доме народных собраний. На месте также присутствовали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

Встреча двух лидеров прошла на полях мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны. По итогам переговоров Ким Чен Ын попрощался с Владимиром Путиным теплыми словами и выразил надежду на новую встречу в ближайшее время, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Москву, однако точные сроки визита еще не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, приглашение было вновь озвучено по итогам переговоров лидеров двух стран, прошедших в китайской резиденции Дяоюйтай. «Президент снова пригласил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением. [Временных перспектив] пока нет, конечно. Они будут согласовываться», — заявил Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву. Он добавил, что детали визита будут прорабатываться в рабочем порядке.  Сегодня, 3 сентября, в китайской резиденции «Дяоюйтай» состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они продолжались более двух с половиной часов. После официальной части лидеры провели отдельную встречу тет-а-тет, которая продолжалась около часа. Позже оба руководителя приняли участие в военном параде на площади Тяньаньмэнь и посетили торжественный прием в Доме народных собраний. На месте также присутствовали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Встреча двух лидеров прошла на полях мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны. По итогам переговоров Ким Чен Ын попрощался с Владимиром Путиным теплыми словами и выразил надежду на новую встречу в ближайшее время, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...