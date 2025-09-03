Бойцы КНДР в Курской области как братский долг: о чем Путин и Ким Чен Ын говорили в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын были приглашены в Пекин в качестве почетных гостей на торжественный парад, посвященный 80-й годовщине Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и завершению Второй мировой войны. В рамках поездки они провели двусторонние переговоры в комплексе «Дяоюйтай» — он временно используется в качестве резиденции российского лидера на время его визита в Китай. К месту они отправились в одной машине.
Официальное общение лидеров длилось чуть более 2,5 часов. Затем Путин и Ким отдельно пообщались тет-а-тет еще около часа. Во время беседы они обсудили итоги освобождения курского приграничья от украинских военных — в операции участвовали не только российские, но и северокорейские бойцы. Также главы государств затронули вопросы развития двустороннего сотрудничества. О чем еще говорили Путин и Ким Чен Ын — в материале URA.RU.
Заявления Путина
Президент РФ был рад провести встречу с коллегой из КНДР
Глава российского государства выразил удовлетворение возможностью провести отдельную встречу с северокорейским лидером в Пекине. В рамках переговоров Владимир Путин также попросил Ким Чен Ына передать слова благодарности всему населению КНДР.
«Очень рад вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить о двусторонних наших отношениях, причем во всех измерениях, по всем направлениям», — сказал Путин.
Российский президент добавил, что планировал рассмотреть с северокорейским лидером широкий круг вопросов. Они связаны с развитием сотрудничества между двумя странами. Кроме того, в ходе встречи Владимир Путин обратил внимание на то, что за последние месяцы российско-корейские отношения приобрели союзнический характер. Партнерство между Москвой и Пхеньяном строится на взаимном доверии и дружбе. После завершения переговоров Владимир Путин направил приглашение Ким Чен Ыну с официальным визитом в Россию.
Обсуждение вклада военных КНДР в освобождение курского приграничья
В ходе переговоров российский президент отметил, что северокорейские военнослужащие принимали участие в освобождении Курской области от украинских бойцов. Данное взаимодействие осуществлялось по инициативе Ким Чен Ына и соответствовало положениям двусторонних договоренностей. Военные из КНДР проявили мужество и героизм в ходе боевых действий.
Владимир Путин также подчеркнул, что РФ всегда будет помнить этот вклад. Москва сохраняет благодарную память о вкладе КНДР в противодействие современным проявлениям неонацизма.
«Хочу отметить, что мы никогда не забудем и тех жертв, которые принесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом», — заявил президент России.
Путин отдельно выразил признательность северокорейскому народу за неизменную поддержку и солидарность, акцентировав внимание на исторической преемственности борьбы с тоталитарными режимами. На протяжении многих десятилетий Москва и Пхеньян выступали единым фронтом против нацизма, фашизма и милитаризма.
Заявления Ким Чен Ына
Признательность за беседу и разговоры о сотрудничестве
Сотрудничество между КНДР и Россией охватывает все направления. Лидер Северной Кореи также выразил признательность за возможность личной встречи с российским главой. По его словам, после подписания в июне 2024 года межгосударственного Договора о всестороннем стратегическом партнерстве отношения между двумя странами активно укрепляются по всем направлениям. По завершении встречи лидер КНДР пообещал российскому коллеге скорую новую встречу, а также пожелал ему здоровья и успехов.
«Уважаемый товарищ президент, мне очень приятно, что у нас сегодня появилась возможность поговорить о наших отношениях, о взаимодействии, о перспективе развития этих отношений, и что у меня появилась возможность встретиться с вами наедине», — отметил Ким Чен Ын.
Развитие двусторонних отношений и признательность за оценку действий военных КНДР
В ходе переговоров Ким Чен Ын подчеркнул необходимость активизации работы по развитию двусторонних связей между Северной Кореей и Россией в условиях современных вызовов. По его мнению, требуется прилагать усилия для приведения сотрудничества в соответствие с актуальными требованиями и содействия росту благосостояния граждан обеих стран.
«Я думаю, что мы должны добиваться больших успехов, чтобы все это соответствовало требованиям времени и чтобы это помогло повышению благосостояния наших народов», — заявил Ким Чен Ын.
Кроме того, в ходе встречи северокорейский лидер выразил признательность Владимиру Путину за высокую оценку вклада военнослужащих КНДР в освобождение курских приграничных территорий от подразделений ВС Украины.
