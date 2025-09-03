Украина в ближайшие часы обсудит с союзниками новые шаги по усилению давления на Россию и ее экономику. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Дании пройдет саммит Украины с государствами Северной Европы и Балтии, а вечером состоится двусторонняя встреча во Франции.
«Уже через несколько часов — Дания, саммит Украины — государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером — двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он уточнил, что украинская сторона рассчитывает на расширение коалиции стран-партнеров и на новые договоренности по поддержке со стороны Евросоюза и США.
В конце июня Зеленский заявил о планах Украины усилить санкционное давление на Россию и провести новые удары по ее территории, передает «Общественная служба новостей». Российская сторона считает такие меры незаконными и требует их отмены, отмечая, что ее действия направлены на защиту интересов в украинском конфликте.
Что касается отправки европейских войск на Украину, то постпред США при НАТО Мэттью Уитакер допустил такую возможность. Однако он подчеркнул, что среди союзников отсутствует необходимая политическая воля. Президент США Дональд Трамп ранее пообещал, что при его президентстве американские военные на Украине размещаться не будут. Безопасность Украины, по словам Трампа, может обеспечиваться за счет «коалиции желающих». В МИД РФ заявили, что появление войск НАТО на Украине неприемлемо и грозит эскалацией конфликта, назвав подобные предложения подстрекательством к продолжению боевых действий.
