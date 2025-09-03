В ХМАО в сезон сбора белых грибов дикорос продают за бесценок

В Югре стартовал сезон сбора белых грибов
В Югре в разгар сезона белых грибов дикорос можно купить почти за бесценок. Цена за литр, который обычно стоит дороже, сейчас начинается от 350 рублей, выяснило URA.RU.

«Продаю белые грибы, ведро 10 литров — 3500 рублей», — говорится в объявлении на популярной площадке в Сургуте. Судя по числу предложений, именно в этом городе и его окрестностях — в 20–30 километрах — урожай оказался самым богатым.

Продают грибы также в Югорске, Лянторе, Ханты-Мансийске и Покачах. Некоторые сборщики предлагают уже очищенные и отваренные белые. В среднем по округу литр стоит около 500 рублей.

Разбирают урожай быстро: за несколько часов после мониторинга агентства треть объявлений оказалась закрыта. Часть сборщиков принимает заказы заранее — они выходят на «тихую охоту» с утра, а вечером передают покупателям свежесобранные грибы.

Ранее URA.RU сообщало, что упали цены на клюкву — ягоду продают почти в два раза дешевле, чем в прошлые годы. Стоимость снизилась до 170–200 рублей за литр в зависимости от качества.

