«Новых вводных не было»: адвокат Трунов высказался о переобъявлении Юревича в розыск

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, высказался о ситуации с переобъявлением своего подзащитного в розыск. По его словам, новых вводных по делу им не поступало.
«Вчера наши адвокаты работали в 4 СУ ГСУ СК РФ (Екатеринбург). Никаких новых вводных не было», — сообщил URA.RU Трунов.
Адвокат составил небольшую справку о событиях по делу Юревича. Согласно ей, 3 мая 2017 года бывшего губернатора объявили в международный розыск. 7 октября 2024 года его заочно арестовали. А в январе 2025 года экс-главе региона предъявили новое обвинение.
При этом, в 2024 году дело по факту клеветы на бывшего председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина прекратили. Также Юревич, по словам Трунова, не фигурирует в последнем постановлении о предъявлении обвинения о выводе 1 млрд рублей со строительства дорожной развязки на улице Братьев Кашириных.
