Что известно о новых обвинениях в адрес бывшего челябинского губернатора Юревича

В январе 2025 года следствие предъявило новые обвинения бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Как пояснил URA.RU адвокат Игорь Трунов, речь идет о коррупции и незаконном хранении оружия.
«24 января 2025 года было предъявлено новое обвинение. По ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)», — сообщил URA.RU Трунов.
При этом по некоторым делам адвокатам удалось доказать непричастность Юревича. Например, закрыли дело по факту клеветы на бывшего председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина. Также Юревич больше не фигурирует в деле о выводе 1 млрд рублей со строительства дорожной развязки на улице Братьев Кашириных.
Глава региона находится в розыске с 2017 года. На родине его разыскивают по обвинениям в коррупции. На фоне уголовных дел Генпрокуратура иницировала процесс национализации холдинг «Макфа» в собственность государства. Сейчас адвокаты работают над оспариванием этого решения.
