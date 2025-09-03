В Сургуте отремонтируют дом, с которого падают кирпичи, после публикации URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
УК уберет поврежденный фасад
УК уберет поврежденный фасад Фото:
новость из сюжета
Новости "URA.RU" работают!

В Сургуте управляющая компания «СургутСервис» уберет поврежденную часть фасада с пятиэтажки на улице Майской, 14 после публикации URA.RU. Ранее жильцы жаловались, что сверху регулярно падают кирпичи.

«Дом 1984 года постройки. Осыпание кирпичной кладки происходит из-за воздействия атмосферных осадков. В связи с тем, что участились случаи выпадения кирпича, управляющей компанией в ближайшее время будут выполнены работы по отбивке поврежденного материала с фасада», — пояснили в УК.

Полный ремонт возможен только в рамках капитального обновления, которое запланировано на 2032–2034 годы. Перенести сроки отказались: фонд капремонта потребовал дополнительного финансирования от собственников.

Для предотвращения несчастных случаев сейчас закрыт центральный вход и огорожены опасные зоны. Повторная встреча жильцов по вопросу ремонта состоится осенью.

Ранее URA.RU писало, что жильцы пятиэтажки в Сургуте жалуются на падающие кирпичи. Один из инцидентов зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте управляющая компания «СургутСервис» уберет поврежденную часть фасада с пятиэтажки на улице Майской, 14 после публикации URA.RU. Ранее жильцы жаловались, что сверху регулярно падают кирпичи. «Дом 1984 года постройки. Осыпание кирпичной кладки происходит из-за воздействия атмосферных осадков. В связи с тем, что участились случаи выпадения кирпича, управляющей компанией в ближайшее время будут выполнены работы по отбивке поврежденного материала с фасада», — пояснили в УК. Полный ремонт возможен только в рамках капитального обновления, которое запланировано на 2032–2034 годы. Перенести сроки отказались: фонд капремонта потребовал дополнительного финансирования от собственников. Для предотвращения несчастных случаев сейчас закрыт центральный вход и огорожены опасные зоны. Повторная встреча жильцов по вопросу ремонта состоится осенью. Ранее URA.RU писало, что жильцы пятиэтажки в Сургуте жалуются на падающие кирпичи. Один из инцидентов зафиксировала камера видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...