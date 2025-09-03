В Сургуте отремонтируют дом, с которого падают кирпичи, после публикации URA.RU

В Сургуте управляющая компания «СургутСервис» уберет поврежденную часть фасада с пятиэтажки на улице Майской, 14 после публикации URA.RU. Ранее жильцы жаловались, что сверху регулярно падают кирпичи.
«Дом 1984 года постройки. Осыпание кирпичной кладки происходит из-за воздействия атмосферных осадков. В связи с тем, что участились случаи выпадения кирпича, управляющей компанией в ближайшее время будут выполнены работы по отбивке поврежденного материала с фасада», — пояснили в УК.
Полный ремонт возможен только в рамках капитального обновления, которое запланировано на 2032–2034 годы. Перенести сроки отказались: фонд капремонта потребовал дополнительного финансирования от собственников.
Для предотвращения несчастных случаев сейчас закрыт центральный вход и огорожены опасные зоны. Повторная встреча жильцов по вопросу ремонта состоится осенью.
Ранее URA.RU писало, что жильцы пятиэтажки в Сургуте жалуются на падающие кирпичи. Один из инцидентов зафиксировала камера видеонаблюдения.
