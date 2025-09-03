Ганчев рассказал о деталях освобождения Купянска в Харьковской области

Передовые отряды российских войск ведут бои на улицах Купянска в Харьковской области, выбивая украинских солдат с позиций. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
«По нашей информации, российские передовые штурмовые отряды уже находятся внутри города Купянска и выбивают врага с его улиц. Говорить о том, что мы установили определенные позиции внутри города, пока еще преждевременно, но мы видим последовательное освобождение города», — отметил Ганчев. Его слова передает ТАСС.
Ранее Минобороны РФ в своем telegram-канале сообщило, что российские военные контролируют примерно половину территории Купянска. Ведомство также опубликовало кадры с беспилотников, на которых запечатлены российские бойцы у здания администрации, стадиона и промышленных объектов. Операция по освобождению города продолжается.
Город расположен примерно в 100 километрах от Харькова. Он имеет стратегическое значение для снабжения и логистики украинских войск на этом участке фронта.
