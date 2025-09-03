Силовиков стянули в поселок под Екатеринбургом, где ищут сбежавших арестантов

В Палкинский Торфяник (под Екатеринбургом) вечером 3 сентября стянули сотрудников полиции — там организовали масштабные поиски сбежавших из СИЗО-1 арестантов Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Предположительно, в районе Палкинского Торфяника нашли вещи беглецов. Поэтому сегодня туда стягивают силы силовиков», — сказал собеседник.
Арестанты находятся в федеральном розыске. За информацию об их местонахождении в свердловском ГУФСИН объявили денежное вознаграждение. Из особых примет беглецов называют темную одежду и кепки.
Ранее появились слухи, что парней якобы могли видеть на Уралмаше. А жители Богдановича (Свердловская область) говорили URA.RU, что якобы видели зеков на местном кладбище.
Заключенные были под стражей с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. По данным следствия, парней могли завербовать представители ВСУ. Осенью прошлого года суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима. Вероятно, в СИЗО-1 они ожидали этапирования. Подробнее о побеге, — в отдельном сюжете URA.RU.
