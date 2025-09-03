Силовиков стянули в поселок под Екатеринбургом, где ищут сбежавших арестантов

Полицейские устроили поиски сбежавших из СИЗО-1 у поселка Палкинский Торфяник
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеков не могут найти третьи сутки
Зеков не могут найти третьи сутки Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

В Палкинский Торфяник (под Екатеринбургом) вечером 3 сентября стянули сотрудников полиции — там организовали масштабные поиски сбежавших из СИЗО-1 арестантов Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Предположительно, в районе Палкинского Торфяника нашли вещи беглецов. Поэтому сегодня туда стягивают силы силовиков», — сказал собеседник.

Арестанты находятся в федеральном розыске. За информацию об их местонахождении в свердловском ГУФСИН объявили денежное вознаграждение. Из особых примет беглецов называют темную одежду и кепки.

Ранее появились слухи, что парней якобы могли видеть на Уралмаше. А жители Богдановича (Свердловская область) говорили URA.RU, что якобы видели зеков на местном кладбище.

Заключенные были под стражей с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. По данным следствия, парней могли завербовать представители ВСУ. Осенью прошлого года суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима. Вероятно, в СИЗО-1 они ожидали этапирования. Подробнее о побеге, — в отдельном сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Палкинский Торфяник (под Екатеринбургом) вечером 3 сентября стянули сотрудников полиции — там организовали масштабные поиски сбежавших из СИЗО-1 арестантов Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Предположительно, в районе Палкинского Торфяника нашли вещи беглецов. Поэтому сегодня туда стягивают силы силовиков», — сказал собеседник. Арестанты находятся в федеральном розыске. За информацию об их местонахождении в свердловском ГУФСИН объявили денежное вознаграждение. Из особых примет беглецов называют темную одежду и кепки. Ранее появились слухи, что парней якобы могли видеть на Уралмаше. А жители Богдановича (Свердловская область) говорили URA.RU, что якобы видели зеков на местном кладбище. Заключенные были под стражей с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. По данным следствия, парней могли завербовать представители ВСУ. Осенью прошлого года суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима. Вероятно, в СИЗО-1 они ожидали этапирования. Подробнее о побеге, — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...