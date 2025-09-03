Путин рассказал, как можно разрешить «украинский вопрос»

Путин: РФ прибегнет к вооруженному пути, если конфликт не удастся решить мирно
Путин высказался о конфликте на Украине
Путин высказался о конфликте на Украине
Спецоперация РФ на Украине

Если мирно решить украинский вопрос не удастся, России придется прибегнуть к вооруженному пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Пекине, где проходил саммит ШОС.

