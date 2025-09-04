Стало известно, когда и в каком порядке включат отопление в Екатеринбурге

Традиционно первыми подключать к теплу в Екатеринбурге начнут детские сады, школы, больницы и другие соцобъекты. Планируется, что отопительный сезон начнется по графикам прошлых лет, в частности 2024 года. Сначала будут подключать центральные улицы, затем дома на Сортировке, Уралмаше, Вторчермете, Юго-Западе, в Академическом районе, Пионерском поселке и Заречном.
«Карта запуска тепла по районам особо не меняется. Традиционно все начнется с соцобъектов», — объяснили в мэрии.
Отопительный сезон в городе стартует, когда среднесуточная температура в течение пяти дней перестанет подниматься выше +8 градусов. В 2024 году все началось 16 сентября. Тогда был запущен первый этап отопительного сезона (всего он был разбит на два).
Первый этап отопительного сезона
С 16 по 23 сентября 2024 года «Екатеринбургская теплосетевая компания» начала подключать:
- Заречный,
- Академический район,
- Юго-Западный микрорайон,
- Центр,
- Сортировка,
- Вокзальный,
- Завокзальный,
- Пионерский поселок,
- Совхозный,
- УНЦ,
- Южный,
- Уралмаш,
- Вторчермет.
Второй этап отопительного сезона
С 24 по 30 сентября 2024 года начали запускать оставшиеся улицы. От централизованной сети подключили улицы:
- Бехтерева, Боровая, Вилонова, Данилы Зверева, Ирбитская, Июльская, Маяковского, Менделеева, Садовая, Советская, Сулимова, Уральская, Учителей, Чекистов (Пионерский поселок);
- Малышева, Гоголя, Горького, Энгельса, Розы Люксембург, Красноармейская, Белинского, Луначарского, Карла Маркса, Мамина Сибиряка, Декабристов, Тверитина, Бажова, Куйбышева, Мичурина, Сони Морозовой, Восточная, Народной Воли (центр);
- Серафимы Дерябиной, Начдива Онуфриева (Юго-Запад);
- Анны Бычковой, Байкальская, Хрустальная (Синие Камни);
- Большакова, Восточная, Тверитина, Ткачей, Мичурина (Парковый);
- Белинского, Циолковского, Цвиллинга, Машинная, Переходный, Щорса, Саввы Белых, Авиационная, 8 Марта, Чайковского, Юлиуса Фучика (Автовокзал);
- Шварца, Крестинского, Родонитовая, переулок Самоцветный, 8 Марта (Ботанический);
- Бабушкина, Баумана, Балаклавский, Вали Котика, Войкова, Даниловская, Донская, Замятина, Кобозева, Красных Командиров, Корепина, Космонавтов, Краснофлотцев, Лобкова, Парниковая, Ползунова, Совхозная, Старых Большевиков, Стачек, Таганская, Ульяновская, Фрезеровщиков, Фронтовых бригад, переулок Черноморский, Черноярская, Шефская, Энтузиастов, Электриков (Эльмаш);
- 40 лет Октября, Бакинских Комиссаров, Восстания, Избирателей, Ильича, Индустрии, Калинина, Коммунистическая, Космонавтов, Кузнецова, Ломоносова, Народного Фронта, Новаторов, Победы, Стахановская (Уралмаш).
Параллельно с вводом централизованной сети начали включаться и локальные, ведомственные, муниципальные теплоисточники. Также все было разбито на два этапа — с 16 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября.
