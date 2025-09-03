Путин заявил, что не слышал о фильме «Кремлевский волшебник»

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что ему ранее не было известно о фильме «Кремлевский волшебник» с участием британского актера Джуда Лоу. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по завершении визита в Китай.
«Нет, я не видел этого фильма. Даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю», — сказал глава российского государства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Фильм «Кремлевский волшебник» впервые показали на Венецианском кинофестивале, который начался 27 августа на острове Лидо. До этого журнал Variety опубликовал первый кадр из фильма, где британский актер Джуд Лоу играет Владимира Путина. В фильме, снятом по книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, также снялись Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.
Путин с 31 августа по 3 сентября находится с рабочим визитом в Китае. Президент России принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в рамках которого провел ряд двусторонних встреч. Позднее в Пекине состоялись трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии. Кроме того, прошли отдельные переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
