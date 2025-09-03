03 сентября 2025

График каникул в Свердловской области: как будут отдыхать школьники в новом учебном году

Первоклассников в Свердловской области ждут дополнительные каникулы
Новый учебный год в Свердловской области уже только начался, но родители и ученики уже мечтают о каникулах. Помимо выходных дней и недельных перерывов между четвертями, первоклассников ждут дополнительные каникулы. URA.RU подготовило материал, как будут отдыхать школьники в 2025-2026 году.

Четвертная система

Согласно рекомендациям Минпросвещения, школы могут придерживаться следующего графика каникул:

  • Осенние каникулы могут пройти с 25 октября по 2 ноября
  • Зимние каникулы начнутся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года
  • Весенние каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля
  • Летние каникулы объявят с 27 мая, отдыхать дети будут традиционно до 1 сентября.

Помимо этого, первоклассников в третьей четверти ждут дополнительные каникулы с 16 по 22 февраля.

Однако каждая школа имеет право устанавливать свой график. Например, в 15-й школе Екатеринбурга некоторые сроки отличаются. Так, зимние каникулы завершатся там 8 января и учеба начнется с 9 числа. Для первоклассников дополнительные каникулы наступят раньше — с 7 по 15 февраля. Весенние каникулы тоже начнутся в более ранние сроки и пройдут с 21 по 29 марта, а летние — с 25 мая. Продолжительность первой, второй и четвертой четвертей составляет 8 недель, третья четверть самая длинная и длится десять с половиной недель. 

Как будут отдыхать те, кто учится по триместрам

При триместровой системе учебный год делится на три периода обучения. Таким образом, нет «коротких» и «длинных» четвертей, а нагрузка по сравнению с четвертной системой распределена равномерно. Первый триместр с сентября по ноябрь предполагает два перерыва в учебе — с 6 по 12 октября и с 17 по 23 ноября. Зимние каникулы пройдут, как и у всех, с 31 декабря по 11 января. Второй перерыв в учебе в зимний семестр ожидается с 23 февраля по 1 марта. При этом весенние каникулы будут только одни, они продлятся с 6 по 12 апреля (в других источниках приведен другой вариант — с 28 марта по 4 апреля). Летние каникулы тоже будут по общему графику 27 мая и до 1 сентября.

Праздники

Также школьники будут отдыхать в праздничные дни, как и остальные россияне. В 2025-2026 году будут отмечать:

  • День народного единства (4 ноября, вторник)
  • День защитника Отечества (23 февраля, понедельник)
  • Международный женский день (8 марта, воскресенье)
  • День весны и труда (1 мая, пятница)
  • День Победы (9 мая, суббота)

В каком случае школы устанавливают свой график

Как ответили URA.RU в свердловском министерстве образования, для обеспечения единства образовательного пространства школы придерживаются рекомендаций Минпросвещения. Но, по согласованию со всеми участниками образовательных отношений, могут установить свой график. Однако это представляет неудобства для семей, в которых дети учатся в разных школах, отметили в региональном ведомстве.

График также может меняться в отдельных учебных заведениях в зависимости от различных ситуаций. Например, в случае вспышки заболеваний в школе может быть объявлен карантин. Школа также должна ориентироваться на требования законодательства и гигиенические нормативы. С 1 сентября 2025 года рекомендуется придерживаться равномерного чередования периодов учебы и отдыха — после 5-6 учебных недель должны следовать каникулы продолжительностью не менее семи дней.

