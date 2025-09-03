В МИД Украины отказались от предложения Путина о встрече с Зеленским в Москве

На Украине отклонили предложение главы РФ Владимира Путина о проведении встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.
«Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает морочить всем голову, делая заведомо неприемлемые предложения», — заявил Сибига. Об этом он написал в соцсети Х.
Сибига пояснил, что у Украины есть предложения по организации переговоров на нейтральной территории — соответствующую инициативу уже выразили Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. По его мнению на Россию стоит оказать еще больше давления, чтобы начать мирный процесс.
Ранее Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции в Китае выступил с предложением организовать личную встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Главные заявления Путина — в материале URA.RU.
