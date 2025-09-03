В МИД Украины отказались от предложения Путина о встрече с Зеленским в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина отказалась от переговоров в Москве, следует из заявления Сибиги
Украина отказалась от переговоров в Москве, следует из заявления Сибиги Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На Украине отклонили предложение главы РФ Владимира Путина о проведении встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

«Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает морочить всем голову, делая заведомо неприемлемые предложения», — заявил Сибига. Об этом он написал в соцсети Х.

Сибига пояснил, что у Украины есть предложения по организации переговоров на нейтральной территории — соответствующую инициативу уже выразили Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. По его мнению на Россию стоит оказать еще больше давления, чтобы начать мирный процесс.

Ранее Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции в Китае выступил с предложением организовать личную встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Главные заявления Путина — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине отклонили предложение главы РФ Владимира Путина о проведении встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига. «Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает морочить всем голову, делая заведомо неприемлемые предложения», — заявил Сибига. Об этом он написал в соцсети Х. Сибига пояснил, что у Украины есть предложения по организации переговоров на нейтральной территории — соответствующую инициативу уже выразили Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. По его мнению на Россию стоит оказать еще больше давления, чтобы начать мирный процесс. Ранее Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции в Китае выступил с предложением организовать личную встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Главные заявления Путина — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...