Путин позвал Зеленского на переговоры в Москву: заявления президента об СВО на встрече с журналистами в Пекине

Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если переговоры будут тщательно подготовлены и принесут ощутимые результаты. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции по завершении четырехдневного визита в Китай. Его слова передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.
Путин подчеркнул, что никогда не исключал такой возможности и пригласил Зеленского в Москву для диалога. При этом он отметил, что безопасность Украины не может обеспечиваться за счет интересов России. Президент также выразил уверенность, что при наличии здравого смысла стороны могут достичь приемлемого соглашения о прекращении конфликта. Главные заявления Путина — в материале URA.RU.
Путин позвал Зеленского в Москву
Российский лидер подчеркнул, что никогда не исключал возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции он отметил: если Зеленский проявит готовность, он может приехать в Москву для переговоров. Путин также сообщил, что информировал президента США Дональда Трампа о такой возможности.
Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России
Путин заявил, что безопасность Украины не должна обеспечиваться в ущерб интересам и безопасности России. По его словам, каждая страна, включая Украину, имеет право выбирать свою систему безопасности, однако укрепление безопасности одного государства не может происходить за счет другого, в данном случае — России.
Россия борется за право людей говорить на собственном языке
Он также отметил, что основная цель России заключается не в завоевании территорий, а в защите прав людей на сохранение родного языка и культурных традиций. По словам главы государства, речь идет прежде всего о защите прав человека и возможности жителей соответствующих регионов говорить на своем языке, а также сохранять культурное наследие и обычаи, переданные им предыдущими поколениями.
Россия всегда была против членства Украины в НАТО, но не в ЕС
Путин заявил, что Москва всегда была против вступления Украины в НАТО, однако не ставила под сомнение ее право на членство в Европейском союзе. По его словам, Россия не возражает против самостоятельного выбора Украины в вопросах экономического развития.
"Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого северо-атлантического блока (НАТО — ред.) <...> Но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет — в том числе, это касается и членства в ЕС", — сказал российский лидер журналистам.
Территориальные вопросы могут быть решены только путем референдума
Президент РФ также отметил, что территориальные вопросы на Украине могут быть решены только путем референдума, как это предусмотрено Конституцией страны. По его словам, проведение такого голосования невозможно при действующем военном положении, поэтому для организации референдума этот режим необходимо отменить. Путин подчеркнул, что лишь таким образом украинские власти могут легитимно урегулировать территориальные споры.
Гарантии безопасности для Украины не могут быть предоставлен в обмен на территории
Путин подчеркнул, что Москва никогда не рассматривала возможность предоставления Украине гарантий безопасности в обмен на территориальные уступки. По его словам, подобные вопросы даже не обсуждались. Путин также отметил, что каждая страна, включая Украину, имеет право самостоятельно определять систему обеспечения своей безопасности.
Россия еще в 2022 году предлагала Украине вывести войска с юго-востока
Путин напомнил, что еще в 2022 году Россия предлагала украинскому руководству вывести вооруженные силы с юго-восточных регионов Украины и немедленно прекратить военные действия. По его словам, российская сторона призывала Киев проявить уважение к волеизъявлению населения этих территорий, остановить конфликт и отвести войска. Однако Киев решил воевать, пока «либо они нам голову не отвернут, либо мы им».
Он также отметил, что все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос. По его словам, в трагедии на Украине виноваты те, кто напрочь игнорировал интересы России в сфере безопасности.
При наличии здравого смысла возможно достичь мирного соглашения
Президент России считает, что при наличии здравого смысла возможно достичь приемлемого соглашения о прекращении конфликта на Украине. «Я считаю, что если здравый смысл возобладает, стороны смогут прийти к соглашению по приемлемому варианту прекращения данного конфликта. Именно из этого я исхожу», — отметил Путин. Он добавил, что видит свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию.
Конституционный суд Украины не может продлить полномочия Зеленского
Путин заявил, что Конституционный суд Украины утратил кворум и не обладает необходимыми полномочиями, поскольку у ряда его членов истек срок назначения. По его словам, в Конституции Украины не предусмотрено никаких механизмов продления президентских полномочий — после истечения пятилетнего срока они заканчиваются.
"За последние годы истекли полномочия некоторых членов конституционного суда (Украины — ред.), у него нет кворума для принятия решений, поэтому это путь в никуда", — заявил Путин. Так он ответил на вопрос о ситуации с выборами на Украине, отсутствии главы конституционного суда в этой стране и полномочиях Владимира Зеленского.
Российский лидер назвал Зеленского «действующим главой администрации» Украины, так как никаких способов продления полномочий президента в конституции не прописано. Он подчеркнул, что военное положение лишь отменяет выборы, но не продлевает срок президента. В этом случае его функции переходят к председателю Верховной рады, включая полномочия верховного главнокомандующего.
Россия видит искреннее желание Трампа закончить конфликт
Путин заявил, что российская сторона видит искреннюю заинтересованность администрации президента США Дональда Трампа в поиске путей урегулирования конфликта на Украине. «Мы наблюдаем не только соответствующие заявления со стороны администрации Трампа, но и искреннее стремление найти решение украинского вопроса», — отметил он.
России нельзя расслабляться в СВО
Президент России заявил, что в ходе спецоперации нельзя терять бдительность. Это связано с тем, что противник может готовить резервы для масштабных действий.
"Расслабляться нельзя, это может быть все, что угодно, это может быть подготовка резерва для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера", — сказал российский лидер журналистам. Так он ответил на вопрос о текущей ситуации на фронте.
Путин добавил, что подавляющее большинство российских бойцов стоит на том, чтобы Россия достигла своих целей в СВО. Достичь целей спецоперации лучше, конечно, мирными средствами, отметил президент. Однако в случае невозможности мирно решить украинский вопрос, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем.
Резервы ВСУ практически исчерпаны
Он также отметил, что резервы ВСУ находятся на критически низком уровне: укомплектованность боеспособных подразделений не превышает 47–48 процентов. По его словам, ВСУ утратили возможность вести масштабные наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций.
Путин также отметил, что украинское командование вынуждено перебрасывать бригады с одного направления на другое для стабилизации линии фронта. Глава государства подчеркнул, что обстановка на фронте остается сложной и жестокой, поэтому делать прогнозы преждевременно.
Передача Украине замороженных активов РФ нанесет вред мировой экономике
Путин заявил, что возможная передача Украине замороженных российских активов нанесет серьезный ущерб мировой экономике, поскольку такие меры разрушают основы международной финансовой системы. Об этом он сообщил журналистам.
"Те, кто поумнее, это люди, которые занимаются финансами, экономикой, они понимают, что это основание будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности и нанесет — без всякого сомнения — огромный вред всей мировой экономике и международным финансам", — сказал глава государства.
