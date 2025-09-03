Аналитики пересмотрели прогнозы по инфляции и ключевой ставке

Аналитики, опрошенные Банком России в сентябре 2025 года, пересмотрели основные макроэкономические прогнозы на ближайшие годы. Согласно опубликованным данным на сайте регулятора, эксперты улучшили ожидания по инфляции и средней ключевой ставке.
«ВВП: Прогноз роста в 2025 году снижен на 0,2 процентных пункта до 1,2%, в 2026 году — не изменился. Прогнозы на 2027-2028 годы повышены на 0,1 процентных пункта до 1,9% и 2,0% соответственно. Медианная оценка долгосрочных темпов роста возросла до 2,0% (+0,2 процентных пункта). Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2028 году к 2021 году составит +14,7% (средний темп: 2,1% в год)», — говорится в макроэкономическом опросе ЦБ. Инфляция же в 2025 году, по оценке аналитиков, составит 6,4% (на 0,4 процентного пункта ниже июльской оценки), а средний уровень ключевой ставки — 19% годовых.
Корректировка прогноза связана с уточнением ожиданий относительно денежно-кредитной политики и динамики внутренних цен. Согласно материалам регулятора, прогноз по инфляции на 2026 год остался прежним и составляет 4,7%. На 2027 год аналитики снизили оценку до 4,2% (на 0,1 процентного пункта меньше предыдущего прогноза).
Ожидается, что в 2027–2028 годах инфляция будет находиться вблизи целевого уровня. Эксперты также улучшили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год — теперь он составляет 13,2% годовых (снижение на 0,6 процентного пункта), а в 2027 году ставка может составить 10,3% (+0,1 процентного пункта). Долгосрочный прогноз по ключевой ставке к концу горизонта оценивается в 8,5% годовых.
В опросе Банка России приняли участие 33 аналитика из крупнейших банков, рейтинговых агентств, инвестиционных компаний и исследовательских центров. Среди них АКРА, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, «Финам», НИУ ВШЭ и telegram-каналы Truevalue и Helicopter Macro. Специалисты также ожидают укрепления рубля в ближайшие два года: курс доллара к рублю на конец 2025 года оценивается в 85,5 рубля (против июльских ожиданий в 87,3 рубля), на конец 2026 года — 96 рублей за доллар. Прогнозы по цене нефти для налогообложения сохраняются стабильными — около $58–60 за баррель до 2027 года.
