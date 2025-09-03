Киркоров встал на защиту Егора Крида после его якобы «голой вечеринки»

Киркоров встал на защиту Егора Крида после скандала с Мизулиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киркоров назвал Крида настоящим актером после шоу, которое устроил молодой исполнитель
Киркоров назвал Крида настоящим актером после шоу, которое устроил молодой исполнитель Фото:

Популярный певец Филипп Киркоров заступился за молодого исполнителя Егора Крида, который провел эпатажное шоу. Этим шоу Крид вызвал негодование у части активистов, окрестивших его выступление очередной «голой вечеринкой». Свою позицию Киркоров высказал в беседе с журналистом одного из каналов.

«Замечательный концерт. Егор актер, талантливейший молодой артист. И все это было сделано в меру и со вкусом. А тем, кому не нравится, — не смотрите», — сказал Киркоров в интервью ТАСС. Он также отметил, что критика и осуждение в адрес Крида поступили от коллег по цеху, которые, по словам короля эстрады, «в своем глазу бревна не видят».

Егор Крид дал концерт в «Лужниках», после чего на него обрушился шквал критики. Его номера некоторые представители шоу-бизнеса и общественники назвали слишком откровенными, а глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России состоялась очередная «голая вечеринка».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Популярный певец Филипп Киркоров заступился за молодого исполнителя Егора Крида, который провел эпатажное шоу. Этим шоу Крид вызвал негодование у части активистов, окрестивших его выступление очередной «голой вечеринкой». Свою позицию Киркоров высказал в беседе с журналистом одного из каналов. «Замечательный концерт. Егор актер, талантливейший молодой артист. И все это было сделано в меру и со вкусом. А тем, кому не нравится, — не смотрите», — сказал Киркоров в интервью ТАСС. Он также отметил, что критика и осуждение в адрес Крида поступили от коллег по цеху, которые, по словам короля эстрады, «в своем глазу бревна не видят». Егор Крид дал концерт в «Лужниках», после чего на него обрушился шквал критики. Его номера некоторые представители шоу-бизнеса и общественники назвали слишком откровенными, а глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России состоялась очередная «голая вечеринка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...