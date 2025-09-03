Киркоров встал на защиту Егора Крида после его якобы «голой вечеринки»

Популярный певец Филипп Киркоров заступился за молодого исполнителя Егора Крида, который провел эпатажное шоу. Этим шоу Крид вызвал негодование у части активистов, окрестивших его выступление очередной «голой вечеринкой». Свою позицию Киркоров высказал в беседе с журналистом одного из каналов.
«Замечательный концерт. Егор актер, талантливейший молодой артист. И все это было сделано в меру и со вкусом. А тем, кому не нравится, — не смотрите», — сказал Киркоров в интервью ТАСС. Он также отметил, что критика и осуждение в адрес Крида поступили от коллег по цеху, которые, по словам короля эстрады, «в своем глазу бревна не видят».
Егор Крид дал концерт в «Лужниках», после чего на него обрушился шквал критики. Его номера некоторые представители шоу-бизнеса и общественники назвали слишком откровенными, а глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России состоялась очередная «голая вечеринка».
