Эксперт показал в цифрах, является ли MAX шпионской программой

Мессенджер MAX запрашивает разрешения только на те функции устройства, которые необходимы для его корректного функционирования. Об этом сообщил член Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин
«В настоящее время вокруг мессенджера MAX распространяются слухи о якобы его интеграции в систему и поведении, напоминающем шпионское программное обеспечение. Данная информация не соответствует действительности. Приложение MAX, как и другие сервисы, действует в рамках общепринятых стандартов и запрашивает у пользователя доступ исключительно к тем возможностям, которые требуются для предоставления услуг», — подчеркнул Немкин в беседе с РИА Новости.
Парламентарий также отметил, что, например, у WhatsApp*, имеется 85 разрешений, у telegram — 71, тогда как у MAX — 63. Каждое разрешение сопровождается разъяснением, и пользователь самостоятельно решает, предоставлять доступ или нет.
*WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена
