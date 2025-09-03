Эксперт показал в цифрах, является ли MAX шпионской программой

Немкин заявил, что мессенджер MAX не является шпионской программой
Мессенджер MAX запрашивает доступ только к функциям телефона
Мессенджер MAX запрашивает доступ только к функциям телефона Фото:

Мессенджер MAX запрашивает разрешения только на те функции устройства, которые необходимы для его корректного функционирования. Об этом сообщил член Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин 

«В настоящее время вокруг мессенджера MAX распространяются слухи о якобы его интеграции в систему и поведении, напоминающем шпионское программное обеспечение. Данная информация не соответствует действительности. Приложение MAX, как и другие сервисы, действует в рамках общепринятых стандартов и запрашивает у пользователя доступ исключительно к тем возможностям, которые требуются для предоставления услуг», — подчеркнул Немкин в беседе с РИА Новости.

Парламентарий также отметил, что, например, у WhatsApp*, имеется 85 разрешений, у telegram — 71, тогда как у MAX — 63. Каждое разрешение сопровождается разъяснением, и пользователь самостоятельно решает, предоставлять доступ или нет.

Информационное агентство URA.RU ранее открыло собственный канал в MAX, одном из ведущих российских мессенджеров. Теперь пользователи могут оперативно узнавать о ключевых событиях в России и за рубежом непосредственно через новую площадку. URA.RU стало одним из первых средств массовой информации, получивших эксклюзивную возможность раннего размещения на отечественной платформе. Подписаться на URA.RU в MAX можно, перейдя по ссылке.

*WhatsApp принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена

