Фуникулер «Глория» рухнул в центре Лиссабона, 15 человек погибли: главные новости и кадры о трагедии

Минимум 15 человек погибли в результате схода с рельсов фуникулера в Лиссабоне
Не менее 15 человек погибли, еще 18 пострадали при обрушении фуникулера в Лиссабоне, пишет CNN
Лифт «Глория», который соединяет Рестаурадорес с Жардим-де-Сан-Педро-де-Алькантара в Лиссабоне (Португалия), сошел с рельсов, в результате чего погибло по меньшей мере 15 человек, сообщил официальный источник PSP. В результате аварии также пострадали как минимум 18 человек. Главное о трагедии в первый час после происшествия — в материале URA.RU.

Первое сообщение о трагедии

Фуникулер «Глория» сошел с рельсов вечером. Трагедия унесла жизни как минимум 15 человек, число пострадавших, на момент первых сообщений, составило 18. По меньшей мере семеро пострадавших были госпитализированы в больницу Сан-Жозе, сообщили источники CNN Portugal. Кроме того, раненые были доставлены в медицинские учреждения Санта-Мария и Сан-Франциско Ксавье.

«Такого в нашем городе ещё не было»

В Лиссабоне после происшествия введен трехдневный траур. . Мэр города Карлуш Моэдаш заявил: «Это трагическое событие. Лиссабон скорбит, подобного в нашем городе еще не случалось». По информации телеканала CNN Portugal, представитель Национального института неотложной медицинской помощи, пребывавший на месте инцидента, сообщил, что не менее пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Оперативные службы выехали на место

CNN Portugal также сообщает, что для расследования причин происшествия была вызвана бригада по расследованию убийств судебной полиции, а прокуратура начнет расследование инцидента в полицейском управлении Лиссабона. По данным сайта Гражданской защиты, на месте работают 59 сотрудников экстренных служб, а также 21 единица техники.

Каррис сообщил CNN Portugal, что «все ресурсы задействованы» для реагирования на аварию. Сообщается, что экстренные службы оценивают ущерб, нанесенный аварией. Дополнительных подробностей к моменту публикации не приводилось.

