Не менее 15 человек погибли при падении фуникулера в Лиссабоне, сошедшего с рельсов. Об этом сообщает португальский телеканал.
«Лифт „Глория“, который соединяет Рестаурадорес с Жардим-де-Сан-Педро-де-Алькантара в Лиссабоне, сошел с рельсов в эту среду в результате аварии, в результате которой погибло по меньшей мере 15 человек», — пишет CNN Portugal.
Сообщается также о пострадавших. В результате аварии различные травмы получили 18 человек.
Ранее сообщалось, что знаменитый фуникулер «Глория» в Лиссабоне сошел с рельсов и рухнул вниз вместе с людьми из-за обрыва троса. Упавшая конструкция врезалась в фасад жилого здания.
