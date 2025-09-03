Раскрыта деталь, о которой говорили Путин и Ким Чен Ын в частной беседе

КНДР продолжит поддерживать Россию в защите своего суверенитета, поскольку считает это своим братским долгом. Об этом лидер страны Ким Чен Ына заверил президента России Владимира Путина во время их недавней встречи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что КНДР и впредь будет поддерживать борьбу народа России за защиту суверенитета. И просят считать это братским долгом», — отмечает ЦТАК.
Согласно информации, опубликованной агентством, во время переговоров Путин выразил признательность за выдающееся мужество и героизм корейских солдат, проявленные в ходе освобождения Курской области. Президент России особо отметил, что их вклад останется в памяти страны и не будет забыт.
Путин и Ким Чен Ын посетили Пекин в статусе почетных гостей на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы Китая в войне против Японии и завершению Второй мировой войны. Переговоры между главами государств прошли на территории резиденции «Дяоюйтай», где они также присутствовали на военном параде и приняли участие в официальном приеме
